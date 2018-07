Ønsker å bli et «nasjonalt sykkelritt»

Mini

NAMSOS: Det 100 km lange turrittet mellom Steinkjer og Namsos hadde sin debut i fjor etter initiativ fra Namdalsavisa og Statskog i forbindelse med 100-årsjubileet til NA. Den gangen var det 170 påmeldte.

– Det ble et veldig bra arrangement. Vi fikk gode tilbakemeldinger, som gjorde at vi ville gjenta det, sier sjefredaktør Kim Riseth i Namdalsavisa.

I år går rittet av stabelen 18. august, og det er allerede nær fulltegnet. Over 160 deltakere er forhåndspåmeldt.

– Det er oppsiktsvekkende bra når en sammenlikner med andre sykkelritt i Norge. Det vi ser nå, er at det er en veldig sterkt voksende trend at folk ønsker å sykle på grusveger med racersykler. Det har ikke vært noen ritt i Norge som har tilbudt dette, der du kan sykle med såkalt grusracer. Og det er de syklene det selges mest av i landet nå. Det betyr at det er veldig mange som har fått øynene opp for mulighetene som ligger i å sykle på fine grusveger, forteller Riseth.

– Ei utfordring

Rittleder Kurt Arve Selnes tror årsaken til den store interessen for rittet er den unike opplevelsen det tilbyr.

– Når vi ser på andre ritt, ser vi at mange opplever en drastisk nedgang i antall deltakere. Jeg tror dette rittet bringer noe nytt. Det er valgfritt hvilken sykkel du bruker, også er det en fin blanding av asfalt og grus, sier Selnes.

– Det er ei fantastisk flott og variert løype, men den er ikke så lett. Det blir ei lita utfordring, men tida du bruker trenger ikke å være så nøye. Dette er et ritt både for eliteutøvere og dem som tar dette mer som en flott tur, fortsetter han.

Ny målgang

I år er ruta ved innkomst endret for å gjøre målgangen tryggere.

– Det som skiller dette rittet litt ut er jo innkomsten her, som går på den nedlagte jernbanelinja gjennom jernbanetunnelene. I år har vi gjort en endring slik at vi fortsetter over linjegodstomta og langs jernbanelinja forbi Nexans, der vi har ryddet unna. Videre sykler man rundt kaia før det blir målgang i martnasgata i Namsos sentrum, sier Riseth om rittet, som er inspirert av et tilsvarende turritt i Italia med rundt 5000 deltakere.

– Dermed gjør vi litt mer ut av det som var veldig spesielt og unikt i fjor, pluss at vi får et parti med brustein på kaia. Dette blir også tryggere. I fjor gikk rittet langs trafikkert veg ved tivoliet, fortsetter han.

Også nytt av året, er at rittet nå samarbeider med Snåsavatnet Rundt, som rulles i gang samme helg.

– I fjor gikk de to rittene på samme dag. I år går Snåsavatnet Rundt søndag, mens Gran Fondo Strade Statskog skjer lørdag. Mange deltar i begge to, så vi har laget ei felles påmelding for de to rittene.

Stort potensial

Rittet er et samarbeid mellom mange aktører, blant andre ASO. De er en fransk organisasjon, som eier blant annet Arctic Race of Norway og Tour de France.

– Vi har vært i dialog med ASO, så de stiller med en del heftige premier. De ønsker også å løfte dette rittet videre. Gran Fondo Strade Statskog har allerede fått internasjonal oppmerksomhet fordi det er så spesielt og skiller seg ut. Vi ser fra påmeldinga at folk fra hele landet har meldt seg på. Vi har ambisjoner om å få dette til å bli et enda mer nasjonalt arrangement som kan tiltrekke seg internasjonale utøvere, forteller Kim Riseth.

For selv om taket i år er 200 deltakere, ser ikke Riseth bort fra at startfeltet kan utvides i framtida.

– Vi har satt ei øvre grense på 200 deltakere. Det er for å ivareta sikkerheten på en best mulig måte, men vi ønsker å øke antall deltakere gradvis. Det er ikke noe problem å ha to-tre ganger så mange deltakere.