– Det sto «dø» i gresset

LEKA: Det var natt til søndag 22. juli, at politiet ble varslet om en bilbrann på Leka. Under Herlaugsdagan-helga ble to personer tatt for promillekjøring. Disse to tilsto lovbruddet på stedet.

Like etterpå fikk politiet melding om en bilbrann.

Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt uttalte morgenen etterpå at det var mistanke om at brannen var påsatt. Forrige uke har krimteknikere vært ute på øya, og saken har blitt videre etterforsket.

– Etterforskninga er ikke ferdig ennå, men alt tyder på at brannen er påsatt, sier Stein Erik Granli.

Ved bilen som brant, skal ordet «dø» ha blitt risset inn i gresset.

Ingen mistenkte

– Har dere noen mistenkte i saken?

– Ikke foreløpig, svarer Granli.

Han forklarer videre at det er flere teorier på hva som kan ha skjedd, men at han ikke vil gå inn på disse på nåværende tidspunkt.

Han håper publikum kan komme med tips slik at saken kan bli oppklart.

– Det er ikke så mye mer vi kan si om saken, annet enn at vi er takknemlige for alle tips vi kan få, sier Granli.

Like før politiet rykket ut til brannen, ble de kontaktet av en kvinne som hadde vært vitne til en utforkjøring, og mente sjåføren var beruset. Like etterpå kom det en bil til, men en sjåfør som kvinnen også mente var beruset.

Ingen sammenheng

Begge sjåførene innrømte lovbruddet på stedet. Granli forteller at det foreløpig ikke er grunn til å anta at det er en sammenheng mellom promillekjøringa og bilbrannen.

– Sjåførene er avhørt, og har tilstått. Vi ser ingen sammenheng mellom bilbrannen og promillekjøringa foreløpig, sier han.