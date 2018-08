– Namsos er ingen trist og død småby

Mini

NAMSOS: – Det er vel få, om noen norske småbyer, som kan vise til en like positiv utvikling som Namsos de siste 15 årene. Det å kalle Namsos død er ganske fjernt fra sannheten, mener Amund Lein, leder i Namsos næringsforening.

Husblind

Næringsforeninga mener at det er bra at Askil Holm kommer med kritikk og spissformulerer seg for å dra i gang en debatt, men at han unnlater å nevne hva som faktisk har skjedd i Namsos de siste årene.

– Det er lett å bli husblind i egen heim, sier han.

– På hvilken måte?

– Alle kan vel ønske seg mer liv i sentrum, og det er et av områdene næringsforeninga har jobbet mye med, og skal jobbe enda mer med i årene framover, sier han.

– Litt mer konkret, hva tenker dere på da?

– Klompen-paviljongen som har 30.000 besøkende fra mer enn 50 nasjonaliteter, turistkontor, julegater, revitalisering av martnan, egen by-app, ny festplass er noen få eksempler, sier Jørn Opdahl.

– Mener dere Holm bommer?

– Utgangspunktet for debatten er et besøk i fellesferien, under den varmeste sommeren vi har hatt siden 1947, men at han kommer med meninger og ønsker en debatt er bra for å få opp engasjementet, sier Lein.

Namsos næringsforening er opptatt av at næringsutvikling og byutvikling er en kontinuerlig prosess hvor resultatene kommer som følge av målrettet arbeid.

– Direkterute med fly til Oslo, boligutviklingsplaner, bobilparkering, ny gjestehavn og hurtigbåtkai og den nye sentrumsplanen som er under oppseiling. Alt dette er prosjekter som kanskje ikke synes direkte og på kort sikt, men som er viktige for å styre utviklinga i en retning vi ønsker, sier de to.

Mye har skjedd på 15 år

Lein er ikke enig i at Namsos er en død og trist småby,

– Tilbakemeldingene vi får fra forretningsreisende, foredragsholdere, næringslivsaktører og artister er at Namsos er en flott by.

Han peker også på forvandlinga av Vestre byområde, Fra nedslitt industriområde for 15–20 år siden til hvordan det framstår i dag.

– Kjøpesenter midt i byen er noe som faktisk trekker folk inn til sentrum og ikke ut av byen. Hus og leiligheter langs Vestre havn, havnepromenade og småbåthavn, et hotell som er helt i Norgestoppen på service og kundeopplevelser og et nytt kino/kulturbygg for å ta det i grove trekk.

Lein mener folk må se seg rundt på hva som er bygd, og skal bygges av leiligheter i Namsos sentrum.

– Når vi legger til et næringsliv som blomstrer og lav arbeidsledighet så går det ganske godt i småbyen Namsos, sier Lein.

– Nå skal vi i gang med en ny sentrumsplan for Namsos sentrum og utvikling av østre byområde.

Næringsforeninga håper at alle som har gitt lyd fra seg i debatten, også kommer på folkemøter og gir konstruktive innspill når arbeidet med den nye sentrumsplanen som dekker sentrum/østre byområde kommer i gang.

– Hvis folk ser litt nærmere på de tankene som er lagt fram i forbindelse med ny sentrumsplan, ser de at mye av det som etterlyses allerede er tatt med i skissene, sier han.

– Hvilke vyer synes du er mest spennende?

– Tenk om vi kan realisere universitet og videregående skole ved sjøen i Namsos. Noe som vil bety at 2.000 og 3.000 mennesker daglig vil ha tilknytning til sentrum. Det er ingenting som vil skape mer liv enn om vi klarer å lande et slikt prosjekt, sier Lein.