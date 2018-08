Allsidige Elise traff blink

Mini

OGNDAL/STEINKJER: For en bedre opptakt til Landsskytterstevnet enn det Nordre Skage-skytteren presterte i norgescupen på Namdalseid, Ogndal og Steinkjer er det vanskelig å tenke seg:

For i alle tre stevnene skjøt hun 350, og i stevnet i Steinkjer fikk hun ikke mindre enn 32 innertreff. På de 25 første skuddene hadde hun innertier på hvert skudd.

Det er sjelden kost uansett klasse, og dette resultatet gjør at hun ledet klassen på tampen av skytinga torsdag.

Særlig mye dårligere gjorde hun det ikke i Ogndal heller. For her fikk hun altså også 350 – men med «bare» 28 innertreff, må hun se seg slått av ledende Martin Sve, som har ett innertreff mer.

Som om ikke det var imponerende nok, slo hun også til med nok et 350-resultat på Namdalseid. Da med 24 innertiere, som holder til en foreløpig 5. plass.

Gleder seg til LS

Med norgescupen som oppladning, er Solum Bakken nå klar for nye skytterdueller på Landskytterstevnet til helga. Her skal hun delta på både baneskyting og feltskyting, i tillegg til skogsløpet.

– Det å delta på norgescupen har gitt et godt grunnlag for Landsskytterstevnet. Nå gleder jeg meg skikkelig, og håper at jeg klarer å skyte full hus igjen, smiler hun.

Solum Bakken påpeker at hun ikke har ambisjoner om å vinne eldre rekrutt-klassen, men innrømmer likevel at det hadde vært artig å kunne skyte i finalen.

Elise er datter av to ganger skytterprins Hans Bakken, og hun legger ikke skjul på at skyttertipsene hun har fått fra pappa har vært gull verdt.

– Pappa er veldig god å ha. Jeg har fått veldig mye hjelp av ham, og opp gjennom årene har han jo lært meg det meste jeg vet om skyting, smiler hun.

Allsidig idrettsjente

Dersom Elise Solum Bakken ikke er på skytebanen, er det stor sannsynlighet for at man finner henne midt i ei treningsøkt. Den aktive 15-åringen satser også på skiskyting, og har tro på at allsidighet er nøkkelen for å lykkes innen idrett.

– Jeg tror allsidighet er veldig viktig. Jeg har merka at det å ha trent variert hjelper meg med å slappe av og ligge rolig på skytterbanen, fordi jeg er bevisst på hvordan det kjennes ut når man tar i, påpeker den reflekterte skytteren.

De gjenværende ukene av sommerferien byr på travle dager for Solum Bakken, med både norgescup og Landsskytterstevnet denne uka. Idrettsjenta gir seg likevel ikke med det, fordi like etter at hun er ferdig med storstevnene på skytterbanen, står det en skiskyttercamp i Holmenkollen for tur.