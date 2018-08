Knallet til på første dag

Mini

STJØRDAL: Aller best gjorde Tor Skomsvold det. Den råsterke skytterveteranen fra Vemundvik fikk 30 treff med hele 28 innertreff i klasse V73. Det plasserer han på skive 1 under finalen neste fredag.

Den finalen kan også Roar Pettersen fra Vikna glede seg til. 33-åringen var en av 25 skyttere som fikk fullt hus i klasse 3-5 første dag. Dermed er han klar for finale, der skytterne skal konkurrere om å blir norgesmester.

Ambisjoner i den retninga har imidlertid ikke Pettersen.

- Nei, for alt som skjer herfra er bonus. Jeg hadde håp om å skyte bra i felten fredag, for det er der jeg har hatt min styrke, forteller han som blant annet ble nummer to i namdalscupfinalen i felt tidligere i år.

Dårlig oppladning

Han hadde imidlertid ingen stor oppladning til stevnet. For i norgescupstevnene i forkant av LS har det gått heller labert for viknaværingen, og da han kom på arenaen var heller ikke børsa som den skulle være.

- Jeg måtte i Norma-teltet for å få fikset på børsa, og den ble da ikke så verst, sier han med et smil.

Undervegs i feltrunden hadde han støtte av Trygve Bratland, og da Bratland viste tommelen opp etter hvert hold, skjønte han at det gikk bra.

- Da han viste tommelen opp også etter siste skyting ble jeg lettet. Da skjønte jeg at det hadde gått bra, sier han.

Forventer 235 Opptur-poeng av dette… Tore Nordfjellmark måtte nøye seg med 235 poeng da Landsskytterstevnet åpent fredag. Men han hang overhodet ikke med hodet av den grunn.

Til Selbu for å trene

Mens det i feltløypa fredag var 30 skudd fordelt på fem hold, er det 12 skudd som venter i finalen neste fredag. Det blir en helt annen konkurranseform, der også skivene er mindre.

- Jeg drar til Selbu fredag kveld for å trene på slike skiver. Må jo prøve å forberede meg som best jeg kan.

- Ja, for det er jo NM-tittel det skal skytes om...

- Hehe, den er nok andre som vil kjempe mest om. Men jeg gleder meg, og nå er Landsskytterstevnet på en måte reddet. For som sagt; alt etterpå blir bonus, sier han og blir gratulert av skytterlagsleder Kurt Kristiansen.

- Dette var moro. Det er selvsagt artig for laget vårt at noen gjør det så bra, sier lederen som selv var i ilden på bane, der han fikk 232.

Også jøbyggen Jo Kristian Bergum kan se fram til finale neste fredag. Han fikk i likhet med Pettersen 30 treff.

Ove Sæternes, Nordre Skage og Anne Britt Sollie Fladvad fra samme lag, fikk begge 29 treff på sin feltrunde i klasse 3-5.

29 treff fikk også Halvor Solum, Nordre Skage i V73.

Libygg med fullt hus

Også på bane smalt de første skuddene fredag. Også her var det flere namdalinger høyt på listene.

Daniel Gåsbakk, Lierne oppnådde suverene 250 treff og vil med sitt resultat ligge på en av de første skivene i banefinalen tirsdag kveld. Før de tre siste lagene skal i ilden fredag, er han en av 15 skyttere som har fullt hus i klasse V65.

Birger Risvik lå også an til det helt store da 24 skudd var unnagjort. Da hadde skytterveteranen fra Overhalla fullt hus og 18 innertreff. Så kom «bommen».

– Det er selvsagt litt surt, men det er slik Landsskytterstevnet er. Selvsagt blir man litt skuffet når man får anvisninga og ser at man bare får en nier, men skuffelsen går fort over, sier Risvik.

Han gledet seg mer over sin strålende 15-skuddserie.

– Jeg hadde 14 sentrum der. Det må jo være bra, smiler han.

Eidbygg skjøt godt

Også i klasse 1 og 2 er det namdalinger som ligger pent til på listene.

Frank Westerhus, Namdalseid og Lyngen skytterlag ble nummer fem i klasse 1 med 247 , mens Kjell Eidesmo, Overhalla er 12. mann i klasse 2 når noen lag gjenstår med 242 poeng.

Her finner du alle resultater fra Landsskytterstevnet første dag:

http://res.landsskytterstevnet.no/2018/web/index.html#