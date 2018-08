Nedgang i juli på Scandic Rock City – forventer økning i august

Forhånds-bookinga for august ligger veldig bra an.

NAMSOS: Til tross for at det er snakk om noen få prosents nedgang for juli sammenliknet med fjoråret på Scandic Rock City, er hotelldirektøren stort sett fornøyd med årets sommer.

– Det er de siste seks dagene i juli som utgjør dette. Resten av måneden har vi vært svært så fornøyd med, sier Lars Strøm.

Ligger an til en bra høst

Strøm forteller at det ser ut til at flere gjester har lagt ferien til august da forhåndsbookingene for august er høyere enn på samme tid i fjor.

Hotelldirektørene ser derfor ikke bort ifra at belegget får en liten forskyvning, der juli har en marginal nedgang, mens august får en økning sammenliknet med i fjor.

– Juli har vært preget av flott vær i store deler av landet, og det er alltid knyttet spenning til gjesters reisemønster på sommeren. Mange destinasjoner kjemper om sommergjestene. De siste årene har vi sett en tendens til at nordmenn og skandinaver generelt er blitt flinkere til å feriere i eget land. I tillegg er Eurokursen skyhøy for oss nordmenn om dagen, som gjør at utenlandsferien blir dyrere for de aller fleste, sier han.

Samtidig har sydenturer blitt solgt på billigsalg denne sommeren grunnet det varme været i Namdalen. Strøm ser ikke bort ifra at dette også har medført at flere har valgt å hoppe på en sydentur i siste liten i år.

Gode tilbakemeldinger

– Gjestene som har besøkt oss i sommer har vært svært fornøyd. Vi ser at vi øker vår servicescore fra gjester i forhold til samme tid i fjor. Dette måles via tilbakemeldinger som sammenlagt gir tallkarakterer. Dermed befester vi vår posisjon som det Scandic-hotellet med best service i Norge.

– Hva er det gjestene gir dere best tilbakemelding på?

– Spesielt trekker gjestene fram frokosten, renhold på rom og ikke minst servicen de opplever fra vårt personal på hotellet, sier en fornøyd hotelldirektør.

God sommer i Grong

Daglig leder på Grong hotell, Ingvild Kaldahl, kan fortelle om en overraskende god sommer.

– Vi var lenge spente på om vi kunne nå opp til tallene fra i fjor som viste seg å bli en rekordsommer for hotellet. Vi har i juni og juli nærmest tangert fjoråret på overnatting, og har opplevd en meget god økning i antall spisegjester. Vi har i tillegg til dropin-gjester hatt besøk av i underkant 2.500 lunsjgjester som ferierer i landet med buss, sier Kaldahl som nå ser fram til Namsen laksfestival.

– Det har altså vært en meget fin sommer for oss så langt – og med Laksfestivalen rundt hjørnet – og flere busslass i vente, vil neppe augusten skuffe.

– På det jevne på Rørvik

Anne Grethe Eriksen, daglig leder på Kysthotellet Rørvik, sier det gode været i juli hentet inn en dårlig start på sommerne på Rørvik.

– Belegget har vært omtrent som det samme i fjor, som vil si et normalår. Været i juni var ganske dårlig, og det hadde mye å si for antall besøkende. Heldigvis har det gode været i juli og ikke minst Rørvikdagan gjort at vi tok igjen en dårlig juni, slik at vi havner på det jevne, sier Eriksen som er spent på hvordan august og høsten blir.

– Det er jo utrolig mange fine dager igjen av sommeren, og utover høsten håper vi trafikken tar seg opp, sier hun.