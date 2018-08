Gir fasiten på alt du ikke visste at du lurte på

Mini

OSLO : Ideen til boka dukket nærmest opp ved en tilfeldighet da overhallingen Egil Aslak Hagerup og noen kamerater fra studietida diskuterte om hvordan flere ting burde vært standardisert. Da snakker vi ikke om de store tingene, men de små. Som hvor grensa går for hva som er et smørbrød og hva som er ei brødskive med pålegg. Når er det egentlig ryddig heime? Og hvor lenge skal du ta vare på takkekort?

Siden ingen hadde tatt på seg oppgaven med å lage ei bok om dette temaet tidligere gikk Hagerup sammen med kompisene Martin Aas og Paul I. Huse for å gjøre noe med det.

– Det har blitt ei slags fagbok for å kunne gjøre slutt på noen av de små diskusjonene. Det er kanskje dumt å bruke veldig mye tid på å standardisere veldig små ting på en grundig, faglig måte. Men det er altså det vi har gjort, forteller Hagerup.

– Ingen diskuterer hvor lang en meter er, for det er det noen som har påtatt seg å standardisere. Men hvilken veg skal dorullen henge? Det har ikke stått noen fasit noe sted. Men det gjør det nå, sier Hagerup.

Det er i hovedsak de tre karene som har bestemt de nye definisjonene, men de har også vært lydhøre.

– Vi har også diskutert med kjærester og venner, og har til og med spurt fans av prosjektet på Facebook, forteller Hagerup.

Selv om det ligger en stor dose humor bak prosjektet har de tre vennene hatt et mål om å komme så nært sannheten som mulig.

– Det er artigere desto mer sant og ekte det er. Så det er et helhjerta forsøk på å finne en standard på de små tullete tingene vi har ønska at var standardisert, smiler Hagerup.

– Målet var å lage ei bok som er anvendelig for folk de gangene man havner i disse meningsløse diskusjonene. For meg har det vært viktig å få rydda opp i det for å slippe å bruke mer energi på disse spørsmålene, utdyper Hagerup.

Nysgjerrig på folk

Mange av problemstillingene i boka er ting vi ofte ikke tenker over, og forklaringa på hvorfor Hagerup har god kontroll på så mange av dem er enkel.

– Jeg noterer veldig mye i hverdagen, gjerne ting som jeg lurer på. Det andre glemmer fordi de tenker at de ikke trenger å bruke tid på, det samler jeg opp, ler Hagerup.

Han forteller at han også lar seg fascinere av å reflektere over hvorfor folk gjør som de gjør.

– Det ligger en nysgjerrighet i bunn som jeg tror er kjernen. Jeg synes det er artig å prøve å forstå alt det rare folk gjør.

– Observerer du folk litt ekstra?

– Ja, det blir en del av det. Men det er like mye rettet mot meg selv. Hvis jeg lurer på noe rart kan jeg spekulere på hvorfor jeg tenkte akkurat på det.

I boka har forfatterne også sett på hvordan folk i de forskjellige delene av landet er ulike, og at man oppfatter ting ulikt. For den utflytta overhallingen har bakgrunnen vært avgjørende for å få med dette perspektivet i bokprosjektet.

– Jeg anser meg som trønder og namdaling selv om jeg bor i Oslo. Det er noe av det som gjør at jeg kan gjøre denne jobben. Jeg har bygdeperspektivet og kan tilføre det til storbyen. For jeg ser at vi har et land som inneholder mer enn bare ring 2, smiler Hagerup.

– Det har vært viktig for boka også. Vi tre er fra Kolbotn, Harøya og Overhalla, og så har vi kjærester fra de andre landsdelene. Så vi har passet på de geografiske variasjonene

Intensiv prosess

Selv om det er forskjeller blant det norske folk, er det også mange likheter. Nå i sommervarmen har nordmenn valfartet badestrendene, selv om vi har ry på oss for å være noen einstøinger. En oppfatning Hagerup for øvrig langt på veg sier seg enig i.

– Jeg tror nok vi har en fellesskapsfølelse, men da må det være en grunn. Som å gå på en fjelltopp hvis vi blir invitert eller foreningsarbeid. Da blir vi med. Nå har vi hatt en felles fortvilelse over varmen, så da har vi et slags fellesskapsprosjekt, ler Hagerup mens han passende nok installerer en sårt etterlengtet aircondition i boligen sin.

Nøyaktig slippdato for boka – som for øvrig er Hagerups fjerde i rekka – er ennå ikke spikret, men den kommer i løpet av september. Etter seks år på idestadiet har de tre vennene jobbet intensivt det siste halve året med skriving og visuell utforming.

– Det har vært ekstremt mye arbeid, mer enn jeg hadde sett for meg. Men sånn blir det når du gjør det meste selv. Det har vært mye styr, men det er artig å skrive sammen med to venner, sier Hagerup.

– Er du fornøyd med sluttresultatet?

– Jeg er veldig fornøyd. Det har blitt ei artig, fin og bra bok som ble slik vi ønsket, sier Hagerup.