Magnus (7) klarte å stable 19 bruskasser før det ble stopp

– Jeg tror vi har funnet en god mal for festivalen.

GRONG: For da Magnus hadde plassert den siste kassa på det etter hvert mange meter høye og vaklende tårnet, hadde han rett og slett fått nok.

– Nå tør jeg ikke mer. Jeg vil ned, ropte han til Bjørn Johan Schwartz som gjorde seg klar til å rekke ham neste kasse.

Og vel vitende om at det var sikkert, hoppet Magnus og ble hengende og sveve.

Etter å ha sparket ned resten av tårnet, ble han firt ned på trygg grunn av Magnus Heia.

Det ble han tatt imot av bestemor Gro Madla som har besøk av barnebarnet som til daglig bor på Svalbard.

Han var nok den som hadde reist lengst og klatret høyest, men Magnus var langt fra alene i Grong sentrum lørdag ettermiddag. Til tross for avlyst fiskekonkurranse var det mye folk på årets laksfestival.

Regnet stoppet akkurat i tide, og dermed ble det god stemning og mye folk på årets laksfestival.

Barnas festival en suksess

Hvor mange som fant vegen ut i gatene er litt tidlig å si, men Kurt Are Lona i festivalkomiteen er godt fornøyd med årets arrangement.

– Det er helt sikkert ting som kunne vært gjort bedre, men jevnt over er jeg veldig fornøyd. Jeg tror vi har funnet en god mal for festivalen. Og når vi har så bredt program, får vi ikke problemer selv om oppslutninga rundt noe blir veldig lav.

Selv er han mest skuffet over at bare litt mer enn hundre mennesker kom for å se Lars Bremnes i Kuben fredag kveld.

Sjarmerte grongningene i Kuben Salen var kun halvfull, men artisten syntes det var fantastisk at så mange ville bruke den fine sommerkvelden til å høre på ham.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra dem som var der, er at det var en veldig fin konsert, sier Lona og legger til:

– Men oppslutninga om orderfløyting og triatlon fredag var veldig bra. Og det var mye folk i og rundt Kuben lørdag.

Og nettopp Barnas Laksfestival lørdag ettermiddag, var et nytt innslag for året.

Nytt sentrum en utfordring

Med trylling, vannsklie, hesteridning, ansiktsmaling og nevnte bruskasseklatring, ble det festivalens naturlige samlingspunkt denne dagen.

Noe som førte til at det virket folketomt i handlegata utenfor kjøpesenteret noen hundre meter bortenfor.

– Det er en del av det vi må evaluere. Etter at Kuben, Rema og Europris har kommet, så har det blitt en forflytning av sentrum. Vi må finne en løsning sånn at festivalen blir bra for alle som driver handel i bygda.

– Så det blir festival neste år?

– Jeg er leder for lakseutvalget, og da kan ikke tidenes siste festival bli den festivalen hvor fiskekonkurransen ble avlyst.