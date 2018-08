Tror bakterie tok livet av elg og reinsdyr

Mini

NAMSSKOGAN: De to dyra døde for to uker siden. Det ble da besluttet å ikke obdusere dyra for å finne nøyaktig dødsårsak.

Ekstremvarme

– Elgen ble funnet i helga for to uker siden, det var da 30 grader i parken – og elgkadavret var ikke egnet til å sende til obduksjon til Trondheim påfølgende mandag. Kadaveret allerede var i sterk forråtnelse, og dette gjør at en obduksjon uansett ikke ville gitt svar. Jeg har likevel en god formening om hva som tok livet av den, sier veterinæren.

Sandstå peker på bakterien clostridium perfringens. Den finnes i tarmen hos dyr og mennesker.

Etter konsum av mat med clostridium perfringens kan bakteriene produsere store mengder giftstoffer, ifølge Mattilsynet.

Få dager etter at elgen ble funnet død, skal et reinsdyr ha dødd av samme bakterieinfeksjon.

– Vi har god grunn til å tro at begge dyra døde av samme bakterie, sier Sandstå.

Frykter ikke flere dødsfall

– Er det fare for at flere dyr i parken vil lide samme skjebne?

– Nei, det er ei ubegrunnet frykt. Nå har det vært stille i to uker, så alt tilsier at det ikke vil være flere dyr som blir skadelidende, sier han.

– Har dere noen formening om hvordan dyra skal ha fått i seg giftstoffet?

– Denne bakterien finnes overalt. Det er vanligere at sau og geiter blir syke av denne, men det er et problem også blant flere klovdyr, sier veterinæren.

Destinasjonsdirektør i Namsskogan familiepark, Joe Halvard Braseth, sier til NA at det er trist med dyredødsfallene – men at dette ikke kan belastes familieparken.

– Vi har fulgt de nødvendige rutinene, sier Braseth og legger til:

– Ut ifra de faglige tilbakemeldingene gitt til meg, er det ubegrunnet å tenke at flere dyr skal lide samme skjebne. Det er tatt nødvendige prøver. Og vi har en veterinær som kjenner parken veldig godt – og har gjort det over flere år.