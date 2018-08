– Folk på Kolvereid begynner vel å bli lei av meg nå

Mini

KOLVEREID: Frode Alnæs har de siste dagene varmet opp til Kolvereiddagene fra hytta på Nordmøre. 59-åringen sier det er enkelte plasser i Norge man kommer tilbake til – der Kolvereid er en slik plass.

– Jeg begynner å kjenne Kolvereid ganske godt nå. Folket der begynner vel å bli lei av meg, ler Alnæs.

Hyggelig gjensyn

Allerede onsdag kveld er Dance With A Stranger-gitaristen på plass på Kolvereid. Torsdag starter jobben som konferansier under «dagan» i Norges minste by.

– Jeg er veldig glad i de små stedene, og vi har vel spilt konserter i hver en krik og krok i Norge, sier Alnæs.

Han er heller ikke ukjent med konferansierjobben. Ved flere anledninger har han både vært på Kolvereid på offentlige arrangementer, men også gjennom private oppdrag for næringsdrivende.

– Det er alltid veldig hyggelig å komme til Kolvereid, sier han.

– Hva står på programmet som konferansier denne uka?

– Litt av hvert. Jeg skal blant annet være med å lede bluesjammen torsdag kveld, der lokale band og artister spiller. I tillegg blir det nok en del arrangementer utover uka som jeg skal holde trådene i, sier Alnæs.

Hektisk sommer

Selv om Alnæs har roet ned på hytta de siste dagene, betyr det ikke at sommeren har vært rolig.

– Etter ferien i mai, har nok dette vært en av de meste hektiske somrene for min del noen gang, sier han.

I tillegg til at Dance With A Stranger har vært rundt omkring på turne, har han også gjennom sine egne prosjekter hatt en hektisk sommer.

– Vi har ikke ligget på latsida, men det har samtidig vært veldig artig. Jeg kaller meg for distriktets mann, og liker å reise rundt til forskjellige steder, sier han.

For selv om Alnæs runder 60 neste år, har han ikke tenkt å trappe ned med det første.

– Alder er bare et tall. Jeg har levd av musikken i snart 40 år, og jeg har fortsatt masse ideer og ambisjoner. Når det fortsatt er mange som møter opp på konsertene, ser jeg ingen grunn til å trappe ned, sier 59-åringen.

Noe spennende på gang

Lørdag kveld avslutter Alnæs og Dance With A Stranger årets Kolvereiddager med konsert. Og selv om det er 30 år siden de ga ut superhiten, «Everyone Needs A Friend», synes Alnæs tida har gått fort etter gjennombruddet.

– Det er veldig rart, men det føles ikke ut som det er så lenge siden. Musikken vår har et tidløst sound, så den surfer videre. Det er også noe vi merker når vi turnerer. Det er helt vilt. Vi trodde ikke at Dance With A Stranger fortsatt var så populære, men det er tydelig at vi spiller musikk som folk liker, sier gitaristen og låtskriveren.

– Det er artig å lage musikk som står seg, legger han til.

Til Kolvereid har Alnæs, Øivind «Elg» Elgenes og Bjørn Jensen også med seg tre damer. Kristina Moen på bass, Marie Klåpbakken på fele og Hilde Norbakken på keyboard.

– Konserten blir lett og frisk, og vi ser veldig fram til å spille på Kolvereiddagene lørdag, forteller Alnæs.

Selv om både Alnæs og «Elg» har egne prosjekter ved siden av DWAS, legger ikke gitaristen skjul på at de er inne i en god og spennende periode.

– Vi har fortsatt ambisjoner, og vi har det veldig artig for tida. Mulighetene er der, og vi tar ett år av gangen – så får vi se hva tida bringer. Du skal ikke se bort ifra at det kommer noe spennende fra oss i nær framtid, smiler Alnæs.