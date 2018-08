– Skal nyte øyeblikket på kongelaget

Mini

STJØRDAL: – Jeg har ikke vært her siden 2009, så det er jo egentlig på tide nå, sier han som dog vet hva det dreier seg om.

For Nordre Skage-skytteren har to ganger vært skytterprins, og ytterligere to ganger har han vært på kongelaget.

Han vet derfor også hvor moro det er.

– Det er jo høydepunktet under et LS, og det er klart jeg har lyst til å være med der, sa han mens han ennå ikke visste hvorvidt 246 ville holde.

Det gjorde det til gagns. For når kongelaget starter 19.30 onsdag kveld, er det med Hans Bakken helt oppe på skive sju, og med bare to poeng opp til ledende Odd Arne Brekne, og ett poeng opp til en kvintett, ligger det an til en ulidelig spennende kongekamp onsdag kveld.

Må senke skuldrene

Da er det grunn til å nyte øyeblikket, mener han.

– Det er jo egentlig bare for gøy at vi er med. Da må vi også senke skuldrene og la det være moro.

Samtidig medgir han at han kjente sitringa i kroppen før han skulle skyte sine 25 skudd da femteklassingene startet tirsdag.

– Å ja, det gjorde jeg. Man er jo forberedt på at det er ekstra blest rundt skytinga på et Landsskytterstevne. Det må vi godta og bare like. Det må være noen sirkushester for å vise fram sporten, så jeg bare nyter at det er slik. For som sagt; tross alt er det jo bare gøy, smiler Hans Bakken.

Bangstad ble stresset

Det så lenge ut som at Namdalen skulle få to mann i kongelaget. For på de 15 første skuddene hadde Joakim Bangstad 147.

– Jeg ble litt stresset da jeg fikk kamera på meg, jeg er jo ikke vant til det på et LS, sier han og ler.

Han fullførte uansett meget bra, men 244 var akkurat ett poeng for lite til å bli med på kongelaget.