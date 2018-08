Elektrikeren ser lyst på framtida i Havnegata

Mini

NAMSOS: – Du sparer kanskje noen kroner med å handle på nett. Men tenker du over hvilke konsekvenser det kan få for lokalsamfunnet ditt? Jeg tror mange mindre byer i Norge lider under samme skjebne; kundene er ikke bevisste på hva det betyr å handle lokalt, sier Valseth i El Sikkerhet AS.

Ser lyst på framtida

Sammen med kona Bente har han drevet i Havnegata i 15 år – og ser lyst på framtida.

– Filosofien vår er at vi ikke nødvendigvis skal være billigst – men vi skal være best. Vi gir nødvendigvis ikke de enkleste valgene – men vi skal gi de beste valgene. I løpet av de årene vi har drevet butikk har handelsmønsteret – og samfunnet – forandret seg. Det må vi ta innover oss. Men det er et konkurransefortrinn vi har som ikke netthandel kan konkurrere mot; det er service og fagkunnskap. Vi ser dessverre at den oppvoksende generasjonen ikke er like bevisste på dette – og det er synd. En vare handler om mer enn bare kroner og øre, sier Valseth.

Han leste tirsdagens oppslag i NA med stor interesse. Butikkdriverne i Havnegata er imidlertid uenige med kjøpmann Stein Borkmo.

De tror at de kommer til å ha kundegrunnlag i mange, mange år framover, i likhet med mange andre lokale bedrifter i samme gate.

– Namsos sentrum er tomt om noen år – Se deg rundt; det er ingen her. Denne gata vil innen noen år være en spøkelsesgate.

Suksessfulle bedrifter

– Eksemplene er så mange på bedrifter som satser og gjør det bra her. Du har Aakervik, som du ikke finner maken til i vår landsdel – og du har Kines Corner, som våger å tenke nytt gjentatte ganger. Du har Lindbak – og L. Johansen. Vi må ikke svartmale situasjonen. Det er ingen tjent med. Verken de som eier byggene, de som driver butikk – eller namsosingene for øvrig. Uten de små, lokale butikkene blir Namsos et fattigere sted.

– Hva gjør at dere ønsker å være i Havnegata?

– Jeg og Bente har i alle disse årene tenkt at dette er et sted vi ønsker å drive butikk. Vi er begge herfra – og vi ønsker begge å fortsette å være her. Jeg både tror og håper på at fagkunnskap aldri går av moten, sier Valseth.

– Hvorfor skal namsosingene bruke butikkene i Havnegata?

– Det er lokale arbeidsplasser, service, det er kunnskap. Det er fortrinnet til hele Namsos – og det er det viktig at vi ikke glemmer, før det er for sent, sier Valseth.