– Rekordsalg av lokal sushi og sommermat

Mini

NAMSOS: – Ved hjelp av godt vær, lansering av lokal sushi og søndagsåpent, økte vi omsetninga med 500.000 kroner, sier kjøpmann Eskil Tungseth.

Lanseringa av lokal sushi har blitt en kjempehit for butikken.

– Vi har solgt for 150.000 kroner siden lanseringa 12 juli. Dette er ekstra moro da dette er med og sikrer volum for sushirestauranten i Namsos som igjen bidrar til lokale arbeidsplasser, sier Tungseth som kan legge til at de økte eksempelvis is-salget med over 50 prosent.

– 11.100 pinner og bokser er fasiten, sier kjøpmannen.