Carlos har satt Namsskogan på matkartet

NAMSSKOGAN: – Det du har fått til så langt, betyr selvfølgelig mye for deg og bedriften din. Men du må vite at det betyr mye for kommunen også. Du har blitt en ambassadør for Namsskogan, sier ordføreren.

Noen dager etter at Carlos Helgueras ost «Gammel Erik» fikk prisen for årets meieriprodukt under matfestivalen i Trondheim, er det tid for ny heder.

Ordfører Stian Brekkvassmo har med seg næringssjef Per Arne Rustad, når han krysser E6 utenfor kommunehuset for å gi mannen bak ostene en liten påskjønnelse.

Det var nemlig ikke bare osten som fikk oppmerksomhet under matfestivalen. Eller som mesterkokken Lars Erik Vesterdal sa det da han delte ut meieriprisen:

Masse karakter

– Det er en ost som har masse karakter. Like mye karakter som mannen bak.

For det var ikke bare osten som fikk masse positiv oppmerksomhet under festivalen. I konkurranse med utstillere som kan skilte med et helt annet apparat og økonomi, klarte Helguera også å hevde seg helt i toppen da årets stand skulle kåres.

Han nådde ikke helt opp, men var blant finalistene. Det juryen bet seg merke i, var blant annet at det kom veldig tydelig fram hvilket produkt som ble solgt. Og en kunnskapsrik betjening.

Men det var ikke bare Helguera som fikk masse oppmerksomhet forrige helg. Det gjorde også ordfører Brekkvassmo som var på Landsskytterstevnet i Stjørdal.

Kongelig servering

– Det var masse folk som kom bort og gratulerte meg med prisen du har fått. Så jeg ba noen av dem gjenta det mens jeg filmet, sier Brekkvassmo og drar laptopen ut av sekken.

– «Gammel Erik» er et fantastisk produkt som er med på å sette, ikke bare Trøndelag, men lokalmaten i Norge på kartet. Vi er en matnasjon takket være produkter som du er med og produserer, hilser landbruksminister Jon Georg Dale gjennom skjermen. Også HV-sjef Håkon Warø og fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er blant gratulantene.

Og det er ikke bare dem som har merket seg osten som ifølge prisutdeler Vesterdal «har et vanvittig potensial».

Da kronprinsparet gjestet Namsskogan i fjor høst, klarte Helguera å gi kronprinsesse Mette Marit en smaksprøve under lunsjen.

Paret fikk også med seg en ost som gave etter besøket.

Da kronprinsparet senere hadde mottakelse på Kongeskipet, merket Brekkvassmo noe han dro kjensel på.

– Så jeg spurte hvilke oster de serverte, forteller ordføreren.

Svaret var at det var noen oster fra et ysteri lenger sør.

– Og så fortalte kokken at kronprinsparet hadde tatt med seg en lokal ost de hadde fått i gave. Etter å ha smakt på den, måtte de bare servere den, fordi den var så god. På en helt merkelig måte, klarer Carlos alltid å få til det lille ekstra.