– En seier for hele Namdalen

STJØRDAL: – Det er rett og slett uvirkelig. Det føles helt spesielt, sa han og ristet litt på hodet.

Seier for Namdalen

Ove A. Sæternes er leder for Nordre Skage skytterlag. Han fulgte spenninga via livesending på sin PC, mens han var på besøk hos datter og barnebarn.

– Det er ubeskrivelig. Jeg fikk helt ståpels da jeg skjønte at det kunne gå. Laget leverte en kjempeinnsats, og det er klart jeg er stolt, sier Sæternes.

Selv om det er laget «hans» som vant, er han opptatt av dette like mye er en seier for namdalsk skyttersport.

– Jeg er sikker på at alle skyttere i Namdalen gleder seg, og ikke bare vi i Nordre Skage. Dette er kjempegod PR for skyttersporten. Tenk at et lag fra Namdalen vinner – ja, det er litt uvirkelig, sier Sæternes.

– Hvordan skal seieren feires?

– Jeg snakket med ordføreren om dette. Det skal nok bli feiring, men vi må få summe oss litt, og samle opp til slutt. For ja, dette er det grunn til å feire, sier lederen for laget som akkurat denne torsdagen var det beste skytterlaget i Norge.

Skjøt laget inn i seierskampen

Det ble ei svært spennende lagskyting.

Alle vet at Hans Bakken leverer varene når han må. Det gjorde han også som ankermann og skjøt 99.

Og eldre rekruttene på laget, Elise Solum Bakken og Iver Storøy skjøt suverent på de to første «etappene» – med 100 og 98.

Det var Oddvar Mørkved Hustad som var det lille usikkerhetsmomentet.

Han smelte til med 100, som en av to skyttere på 200-meteren.

Da han fikk anvisninga på standplassen, kom det et lurt smil fra den sindige skagebyggen.

– Det var min beste serie på 10 år, sa han.

Ellevill jubel

Hans Bakken lå på skive to, og da det var hans tur til å få anvist skiva var det klart at han måtte ha 98 og mange sentrum for å overta ledelsen.

Han fikk 99, til stor jubel fra namdalingene som hadde inntatt standplassen.

Og da ledende Målselv ga fra seg for mange poeng til å kunne frata Bakken & co. seieren, ble det ellevill seiersjubel blant namdalingene.

Den roligste av alle var Bakken selv. Uten at det betyr at han ikke var like glad som andre på grunn av seieren. Snarere tvert imot.

– Dette er veldig artig. Det er en spesiell følelse å vinne sammen med laget, sier han.

– Det er ekstra artig å vinne når vi også har med to ungdommer på laget. De gjorde en veldig fin innsats. All ære til dem, legger han til.

– Dette er stort for Namdalen., og selvsagt aller mest for Nordre Skage. Gratulerer til hele laget, sa samlagsleder John Gansmo.

19. plass til Overhalla

Overhalla var også kvalifisert for finalen, og endte på en fin 18.-plass, med Hilde Lund Moen, Birger Risvik, Tor Bertil Risvik og Rolf Eldstad på laget.

De to førstnevnte skjøt 100, mens Risvik og Eldstad begge fikk 96 på 200-meteren. Det ga 392 poeng.