Ber 30.000 namdalinger om å sjekke helsa

KOLVEREID: – HUNT 4 er like rundt hjørnet i Namdalen. Vi er ferdig med resten av Nord-Trøndelag, og 27. august går startskuddet i Nærøy og Overhalla, forteller prosjektleder i HUNT 4, Vigdis Hjulstad Belbo.

HUNT er en av verdens største befolkningsundersøkelser, og nærmere 40.000 nordtrøndere har deltatt i undersøkelsen så langt.

Berømt undersøkelse

Nå inviteres omtrent 30.000 namdalinger til å bli med.

– Nå kommer vi, og det er kjempeviktig at namdalingene deltar, sier Belbo, som forteller at helseundersøkelsen har blitt verdensberømt.

– Den formidable deltakelsen gjennom tiår gjør at undersøkelsen er unik i verdenssammenheng, og det er det god grunn til å være stolt av.

Hele undersøkelsen gjennomføres fra september 2017 til februar 2019. Sist på turneen står Grong og Lierne med oppstart 21. januar.

– Det forskes på resultatene fra HUNT i hele verden, og vi finner nye behandlinger og medisiner ved hjelp av data vi får fra undersøkelsen. Vi får også en veldig god oversikt over helsetilstanden til innbyggerne, sier prosjektlederen, som legger til at det er god grunn til å smile over de første tallene.

– Resultatene vi har fått i HUNT 4 så langt viser positive trender når det gjelder røyking og blodtrykk. Fedme og overvekt flater ut.

Hun håper trenden fortsetter i Namdalen.

– Men da må folk møte opp, så vi finner ut av det.

Alle innbyggere over 20 år får invitasjon til helseundersøkelsen i posten. Der står det et oppmøtetidspunkt, men prosjektlederen påpeker at det er mulig å komme på drop-in om det ikke passer.

– Vi sender ikke ut alle invitasjonene samtidig, så ikke bli redd for at du er avglemt, det er du ikke, forsikrer hun.

Blir konkurranse

For å kickstarte undersøkelsene i Namdalen skulle formen til ordførerne i Nærøy og Vikna testes, og det de skulle konkurrere i var gripestyrke.

Seirende ut av den duellen gikk Nærøy-ordfører Steinar Aspli, og selv om gleden var stor for det, så sier det vel lite om hvem som vinner den konkurransen de nå skal inn i.

Hvilken kommune som har størst deltakelse har nemlig vært en konkurranse siden den første helseundersøkelsen på 80-tallet. Snittprosenten på deltakelse er på 52 prosent, og i HUNT 3 gikk Snåsa av med seieren i kommunekampen med 71,4 prosent. Videre på lista fulgte Lierne og Namsskogan.

– Så der har vi en utfordring, sier Aspli.

– I sørdelen har de skjerpet seg og vært gode når det gjelder deltakelse, så vi håper det fortsetter i Namdalen, sier Belbo. Hun legger til at det virker som ordførerne er kjempegira på å få høy deltakelse.

Med en oppmøteprosent på 71,5 er det foreløpig Snåsa som ligger an til å stikke av med seieren også i år.

– Det skal vi slå, sier Hellesø.

– Så lenge jeg slår deg så er jeg fornøyd, ler Aspli.

Men fra spøk til alvor understreker de begge viktigheten av at folk deltar.

– Helseundersøkelsen gir deg informasjon om egen helse, men det viktigste er at resultatene brukes til forskning, sier Amund Hellesø. Både som ordfører og leder i regionrådet oppfordrer han alle innbyggerne i Namdalen til å delta.

Det samme gjør Aspli.

– Vi bruker statistikken for å skape tiltak og utvikle politikk. Dette er kjempeviktig.