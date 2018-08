En liten bytur kan bety så utrolig mye

Mini

Det å komme seg ut på tur for å se hva som skjer i byen, betyr egentlig alt for meg, sier Gurli Aleksandersen. Hver uke får hun besøk av Mette Rygh som tar henne med ut på tur i nærområdet.

– Da er det Gurli som bestemmer hva vi skal gjøre og hvordan turen blir. En dag kan vi spille Ludo i parken, og en annen dag kan vi ta oss en spasertur i bygatene. Selv en liten tur ut i frisk luft kan bety så utrolig mye for de eldre som sitter mye inne på sykeheim og andre institusjoner, sier Rygh.

For tre år siden startet hun Mettes aktivitets- og besøkstjeneste. Der ønsker hun å hjelpe de eldre, uføre og andre med omsorgsbehov slik at de får bedre humør, livskvalitet, helse, fleksibilitet og livsnytelse.

– Jeg er ikke så mye ute nå lenger, derfor er det topp at jeg får besøk av Mette en gang i uka, forteller Gurli mens Mette tar tak i rullestolen for å ta med seg Gurli ut på tur i sommervarmen.

– Det er veldig morsomt for meg også å dra på disse besøkene. Ta Gurli for eksempel. Jeg ser hvor stor pris hun setter på disse turene, og hun formelig lyser opp når jeg kommer inn døra, sier Rygh.

– Vi ler mye på turene våre også, så jeg koser meg like mye som Gurli, fortsetter Rygh mens de går bortover gata mot Festplassen i Namsos. I dag går turen inn i byen for å se hvor langt arbeidet med Festplassen er kommet og det er ikke utenkelig at de to damene ender opp på en kafe for å ta seg et kakestykke og kikke på folk.

– Vi er fryktelig nysgjerrige begge to, sier Gurli og ler godt.

Samarbeid

I flere kommuner tilbyr Røde Kors besøksvenner hvor frivillige besøker eldre og andre som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker.

– Jeg vet at de har dette tilbudet i andre kommuner, men jeg er usikker på det finnes i Namsos.

– Føler du at du beveger deg inn i et marked som kommunen egentlig skal stå for?

– Nei, på ingen måte. De som jobber i helsesektoren hos kommunen har det veldig travelt og det sier seg selv at de ikke har ressursene til å ta med beboere på sykeheimen for eksempel ut på tur hele tiden. Jeg ønsker ikke å konkurrere med kommunen, men heller samarbeide, noe jeg føler at vi gjør bra i dag. De som jobber på de ulike institusjonene kjenner meg godt og det virker som at de setter pris på at jeg er her for beboerne, sier Rygh.

– Er det marked for å drive besøkstjeneste? Har du nok å gjøre?

– Ja. det er det. Jeg har fullt opp de fleste dagene, og det er vel mandager jeg har mest ledig tid. Det er de pårørende som tar kontakt med meg for å høre om jeg kan be søke deres nærmeste, forteller Rygh.

Hun fortsetter med å nevne at det er mange eldre i dag som ikke har pårørende som har tid til å se om dem hver dag eller som har pårørende som bor langt borte.

– Alle eldre fortjener å få en god og trygg omsorg. Det kan være godt for de pårørende å vite at selv om de ikke er i nærheten, så kan deres nærmeste få en verdig, trygg og meningsfull alderdom, sier Rygh.

– Se der, nå har Åge kommet på plass igjen. Det var da enda godt. Han passet ikke å stå utenfor kulturhuset, kommer det kontant fra Gurli mens vi går forbi festplassen.

– Hva sier du, Gurli? Skal vi gå på kafe og ta oss et kakestykke, spør Mette og får et samtykkende nikk til svar fra rullestolen.

Ifølge ei dansk undersøkelse som ble publisert i 2017 er det en klar sammenheng mellom ensomhet og helse. Eldres helse påvirkes av en rekke faktorer, deriblant sosiale relasjoner. Kontakthyppighet og kvaliteten på sosiale relasjoner har betydning for om den enkelte føler seg sosialt inkludert eller ekskludert.

Det lille ekstra

Over 9.000 mennesker deltok i undersøkelsen som har undersøkt sammenhengen mellom ensomhet og helse hos middelaldrende og eldre. Personer som var ensomme rapporterte oftere at de hadde dårlig helse, nedsatt fysisk funksjonsevne, og/eller at de hadde flere langvarige/kroniske sykdommer, sammenliknet med dem som ikke var ensomme.

For noen år tilbake måtte Rygh slutte i jobben hun hadde hos Ole Bruun Olsen i Namsos. Hun hadde før den tid gått med tanken om å starte opp noe eget, og da hun måtte slutte i jobben kom tidspunktet hvor hun kunne gjennomføre planene.

– Eldre fortjener å bli tatt på alvor og de fortjener en verdig og god alderdom. Hvis du tenker på alt de har gjort for landet vårt opp gjennom årene, skulle det bare mangle at vi yngre tar i et tak og hjelper til litt, mener Rygh.

– Jeg har også ei bestemor som er på sykeheim, og tanken på at hun sitter alene på heimen var også utslagsgivende for at jeg valgte å satse på dette og starte opp bedriften min, forklarer hun.

Turen med Gurli begynner å nærme seg slutten, men først skal de to ta et slag Ludo i parken utenfor kulturhuset i Namsos.

– Gurli slo meg forrige gang. Nå skal jeg få revansje, sier Mette og ler.

– Ha ha, ja det kan du tro, kommer det tilbake fra Gurli.

Mimring

Etter turen med Gurli vender Mette nesa oppover til Helsehuset i Namsos. Der er det Herman Formo (91) som venter besøk.

– Hei, der er du ja, sier han og smiler når Mette kommer inn døra.

– Hva har du lyst til å gjøre i dag da Herman, spør Mette.

Etter en kjapp runde med forslag kommer de fram til at en kjøretur opp til byfjellet Klompen blir dagens turmål.

– Hvordan er det å få besøk av Mette hver uke?

– Jo, det er kjempekjekt. Vi kommer oss ut på tur og jeg får sett litt, sier Herman.

Oppe på Klompen får Herman kikket litt i kikkerten og drar umiddelbart kjensel på Van Severen og tømmeret som ligger der. Etterpå går de opp til utkikkspunktet hvor det er satt opp gamle bilder fra de ulike bybrannene.

– Der nede vokste jeg opp, og jeg husker vi dro til Grong da krigen brøt ut, forteller Herman.

– Pappa kom opprinnelig fra en av gårdene der, legger han til.

– Det blir litt mimring på turene, sier Rygh.

Etter at de har vært på Klompen går turen til kirkegården der Herman får sett til gravsteinen til foreldrene, og så er det på tide å kjøre heim igjen.

– Å, skal du dra allerede, sier Herman når timen er over og Mette skal dra.

– Ja, jeg må nok det. Nå skal jeg ta ferie også, så da blir det noen uker før vi treffes igjen.

– Hvordan skal vi klare oss da? spør Herman med et smil.

– Det kommer til å gå fort. Takk for en fin tur, så snakkes vi, sier Mette.

– Ja, selv takk for en flott tur, svarer Herman.