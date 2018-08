– Denne seieren satt langt inne

Mini

RØRVIK: Men det så lenge ut til at den tidligere namsosspilleren Jonas Bolkan Nordli skulle sørge for at Byåsens andrelag skulle ta med seg ett poeng tilbake til Trondheim.

– Den satt langt inne. Til at det er første kamp etter sommerferien syns jeg vi gjør en grei kamp. Ikke noe mer enn det, sier rørviktrener Tor Inge Sandnes.

Da lagene kom inn på banen etter pausen, var stillinga fortsatt 0–0. Det tok ikke lang tid før heimelaget skulle sikre seg overtaket i kampen.

Da 47 minutter var spilt, ble det dømt straffespark. Kenneth Indergård var sikker fra ellevemetersmerket og ga Rørvik ledelsen.

Bare minutter senere var plutselig Nordli alene med keeper, og utliknet for Byåsen med en avslutning som gikk mellom beina på Rørviks keeper.

Redusert til ti mann

Da det var spilt i overkant av 70 minutter ble Kenneth Indergård spilt fri – men ble felt av Byåsens sisteskanse Steinar Bæverfjord Ranheim. Han måtte se dommeren vise det røde kortet etter hendelsen og bortelaget måtte fullføre med 10 mann og en utespiller i mål.

Etter at bortelaget ble redusert slet Rørvik med å spille seg til store sjanser, selv om de stort sett hadde overtaket i kampen.

Ett minutt før den ordinære tiden var omme, fyrte Gustavo Clarindo da Silva av fra 18 meters hold. Ballen snek seg forbi en utspilt målvakt, og rødtrøyene kunne endelig slippe jubelen løs.

– Slik kampen utartet hadde det vært kjedelig for oss med poengdeling. Jeg er veldig fornøyd med at vi til slutt får avgjort dette til vår fordel, sier rørviktreneren.

Passerer Namsos

Med tre nye poeng passerer Rørvik Namsos med ett poeng og ligger plassert som nummer to på tabellen. Ett poeng bak serieleder Ranheim TF 2. Både Namsos og Ranheim har spilt en kamp mindre enn Rørvik.