– Mange namsosinger er for lite realistiske

NAMSOS: – Namsos trenger en slik debatt som Askil Holm nå har startet. Det trenger alle små byer i Norge. Det er et tema ingen kommer unna – og det er alle tiders at Holm sørget for at mange nå engasjerer seg om framtida til Namsos sentrum, sier Røthe oppe på kontoret i Kirkegata.

Fra sidelinja har kjøpmannen fulgt de mange innspillene, tankene og meningene om Namsos sentrum – før han nå presenterer sine egne.

– Jeg mener det er for lite realisme inne i bildet hos mange. I Kristiansand hvor Holm bor, er det like mange turister per dag som vi har per år. Folk må huske hvor vi bor, sier Røthe og utdyper:

– Vi har ikke noen som helst grunn til å skjemmes over Namsos sentrum. Når jeg går på jobb om morgenen og passerer Russerparken, Kulturparken og Bastionen – så er jeg stolt. Jeg er en stolt namsosing. Når jeg titter opp mot Klompen og ser paviljongen som troner mot byen, kjenner jeg på en stolthetsfølelse, sier Røthe.

Detaljer skaper suksess

Det er imidlertid noe som legger en demper på stoltheten.

– Enhver suksess bygger på veldig mange små detaljer. Men de må være på plass for at suksessen skal komme. Det er enkelte gater i denne byen hvor asfalten er et lappeteppe. Det er huseiere som ikke har tatt fatt i rennesteinene sine. Jeg kan kjenne igjen strøsanden fra 2016 og 2017 ved enkelte bygninger. På enkelte fortau er det slik at du nærmest snubler når du går nedover gata. Er du gårdeier – og har tomme butikklokaler? Da må du sørge for at vinduene er vasket, at de blir dekket over med fint papir – og at det blir hengt opp en skikkelig plakat som viser at lokalene er ledige. Det må gjøres ordentlig, sier Røthe som også mener at man må få bedre skikk på håndhevelsen av parkering i sentrum.

– Parkeringsreglene blir ikke overholdt. Man kan stå tilnærmet risikofritt i 5-6 timer i Havnegata uten at man blir bøtelagt. Det fratar forretninger potensielle kunder, sier han.

Flere arbeidsplasser

– Mange har ment mangt om hva Namsos mangler. Hva mener du?

– Industriarbeidsplasser. Man må se utfordringene Namsos har i det store bildet, og det er folketallet. Vi har nesten ikke industriarbeidsplasser i Namsos. Vi lever av hverandre. Vi mangler noe som gjør Namsos mer attraktivt. Namsos er en kjempefin by å vokse opp i, sier Røthe før han fortsetter:

– Jeg ønsker å utfordre min gode venn Jarle Rasmussen – som vi er stor takk skyldig. Uten ham hadde vi ikke hatt verken storsenter eller hotell i denne byen. Nå håper jeg Rasmussen bruker både tid og penger for å gjøre en innsats for å få industri inn på de store tomtene han eier på Spillum, sier Røthe med et smil om munnen.

– Hva tenker du om framtida til Namsos sentrum, Bernt?

– La meg få bruke et sitat av Winston Churchill. Det handler om politikk; men kan fint brukes om framtida til Namsos sentrum «Politisk dyktighet er å forutsi hva som vil skje i morgen, neste uke, neste måned og neste år – og etterpå kunne forklare hvorfor det ikke skjedde». Det er vanskelig å se inn i framtida. Men vi som driver næring i sentrum må hele tida realitetsorientere oss. Vi må tenke på hva vi kan by kundene våre som eksempelvis nettbutikkene ikke kan; god service og god fagkunnskap. Vi må skape en god handleopplevelse, sier Bernt.

Nøkkelen er nøkternhet

– Hva er nøkkelen for at Røthe har overlevd i alle disse årene?

– Godt gammeldags kjøpmannsskap som bygger på nøkternhet. Selv om du åpner en butikk, må du ikke løpe og kjøpe deg en dyr bil eller en dyr båt. Det er viktig å tenke forretning i et lengre perspektiv, og det har vi gjort i generasjoner – og vi kommer til å fortsette å tenke slik. Bjørn har fulgt opp dette og jeg ser lyst på framtida til Røthe – og til Namsos sentrum, sier 85-åringen som avslutningsvis ber om at namsosingene ser mot Steinkjer. Hvor enn dypt det måtte stikke.

– Jeg er misunnelig på Steinkjer som har skjønt dette; de har nå ansatt Anita Østby – som har som hovedarbeidsoppgave å skaffe Steinkjer flere arrangementer. De som fra før av har ti ganger så mange arrangement som Namsos, ønsker å bli enda bedre. De gjør bevisste valg for å skape aktivitet i kommunen. Det må vi lære av, sier Røthe, som presiserer at han ikke sitter på fasiten på hvordan Namsos sentrum skal møte framtida – men presenterer sine subjektive meninger.