Bare fantasien setter grenser når Namsos bygges i dataspill

NAMSOS: Gjennom Misjon Visjon skal agenter fra Nye Namsos besøke åtte ulike grender i den nye kommunen denne uka. Prosjektet varer fram til helga, og som en del av prosjektet blir det lørdag arrangert en spesiell begivenhet på biblioteket i Namsos.

Da kan nemlig barn komme til biblioteket for å være med å bygge sin egen versjon av Namsos sentrum i spillet Minecraft.

Gjenskapt Namsos

Det er Patrik Hals og Sander Duun Sitter som har jobbet mest med å gjøre klar plattformen i spillet.

De har laget omrisset av byen og lagt inn kjente elementer som Namsos kirke og Klompen, og omfatter området fra Vikatunellen til Østre byområde.

– Vi har lagt inn detaljer som gjør at det er et kjent bilde av Namsos, sier Hals.

De to har spilt Minecraft i mange år, og under arrangementet i biblioteket får de også med seg Oliver Grindberg – som har spilt på det norske landslaget i Minecraft. Nå håper de at så mange som mulig kommer for å bli med på det store prosjektet.

– Vi ønsker at flest mulig skal komme hit. Vi er her også for å hjelpe folk som aldri har prøvd Minecraft før, sier Hals.

Avsløres søndag

Til slutt skal deltakerne ende opp med en by som de har vært med på å skape i fellesskap. Resultatet skal avsløres under avslutninga på Misjon Visjon i NTE Arena søndag kveld.

– Du kan komme med ting som ingen andre har tenkt på. Hittil er det jo bare voksne som har kommet med ideer, så det er jo artig om de som skal bo her i framtida får komme med sine innspill også, sier Hals.

– Du kan bygge hva du vil. Poenget er at de skal få bygge ideene om hvordan de ønsker at byen skal se ut, sier Duun Sitter.

Håper på happening

Hvordan resultatet blir er de to spente på, men det er umulig å spå hva det blir.

– Du kan spille Minecraft på så mange forskjellige måter, så det er bare fantasien som setter grenser. Vi vet ikke hva de som kommer tenker, så det blir spennende å se, sier Duun Sitter.

De har trua på at det blir en suksess, og satser på å skape noe spesielt sammen med dem som møter opp.

– Vi håper at det blir en happening, smiler Hals.