Nå kan kuldegradene bare komme

GRONG: – Dette er en gave vi setter veldig stor pris på og som betyr mye for skisenteret. Nå øker vi kapasiteten på snøproduksjonen betraktelig.

Ola A. Seem, daglig leder i Bjørgan skisenter, smiler når han forteller om fjorårets beste julegave, To dager før jul, fikk han nemlig en mail fra avgått styreleder Stig Arve Høyvik i det nedlagte selskapet Vinter Invest AS.

– Eneste riktige

Selskapet ble opprettet av et femtitalls hytteeiere på Bjørgan for noen år siden. Formålet var å bidra med midler som skulle sikre drifta av skisenteret.

I mailen fra Høyvik sto det at selskapets eiere hadde bestemt at overskuddet på snaut 100.000 kroner skulle gis til skisenteret under forutsetning av at pengene ble brukt til noe som ville sikre drifta.

– Det var på sett og vis det eneste riktige. Selskapet ble opprettet for å sikre drifta av skisenteret. Da føltes det på en måte feil, om vi eiere skulle tjene penger, forklarer Høyvik og legger til:

– Og det er jo ei investering for oss hytteeiere også. Uten skisenteret vil verdien på hyttene våre bli en helt annen.

Selv om han fikk gaven for nesten ni måneder siden, var det først for noen dager siden Seem kunne åpne den.

Mer snø i varmt vær

Nå ser han fram til å ta i bruk fem splitter nye snøkanoner når kvikksølvet om noen måneder har sunket ned under null.

Da kan fem nye snøkanoner som er 11 meter høye, tas i bruk. Det er fire meter høyere enn de ti kanonene senteret har fra før.

Fordelen med de nye kanonene er blant annet at de sprer snøen utover et større område. Den ekstra høyden gjør også at senteret i år kan produsere snø på høyere temperatur.

– Vi kommer til å plassere kanonene ut på strategisk viktige steder og ha dem stående der permanent. Så vil vi bruke resten til å fylle på med snø der de ikke kommer til, sier Seem.

– Betyr det at det kan bli en tidligere sesongstart i år?

– Det tør jeg ikke love. Men den blir garantert ikke senere enn høyst nødvendig.