Silje feiret sammen med sine gode hjelpere

Mini

NAMSOS: 24-åringen stråler der hun sitter ved et bord hos MN Vekst i Namsos sammen med sine gode hjelpere, HR-koordinator Line Hildrum, avdelingsleder Sissel Tisløv og Ingrid Aakervik som er administrativt ansvarlig for lærekandidatene hos MN Vekst.

De, på sin side, er ikke så lite stolte over Silje, som mot alle odds har gjort en stor jobb. Hun har fått seg en utdannelse som igjen vil føre til at hun kan stå på egne bein.

Hadde lærevansker

Silje Anita Finnehaug (24) er fra Kolvereid. Etter ungdomsskolen startet hun på Ytre Namdal videregående skole og gikk teknisk industriell produksjon. Året etter flyttet hun til Namsos for utdanne seg videre til bilmekaniker. Hun trivdes for så vidt, men strevde med teorien. Det førte igjen til at hun gikk andreåret på videregående skole om igjen. Etterpå ble hun lærekandidat hos Juvikingen MC i skolens regi.

– Jeg slet på skolen, klarte ikke å henge med og hadde det ikke så bra i den perioden. Var lite flink til å ta vare på meg selv og hadde lite selvtillit. Jeg har lese- og skrivevansker og trenger mer tid enn andre på å lære, sier hun ærlig.

Kartla interessene hennes

I juni 2015 ble hun koblet opp mot MN Vekst for å få avklart arbeidsevnen sin. Der fikk hun ta en karrierekartlegging, og det ble påvist at Silje hadde interesse for omsorgsarbeid. I 2016 startet hun som lærekandidat, og fikk blant annet jobbe på MN Vekst sitt aktivitetssenter. De ansatte så at hun hadde et godt blikk for de psykisk utviklingshemmede og at omsorgsevnen var stor.

Silje begynte å drømme om å bli lærling.

For at det skulle skje, måtte hun ta de teoretiske program-fagene på VG1. Silje gikk opp som privatist og besto alle fag.

– Jeg kom ut i praksis, og kjente at det jeg hadde manglet i livet, falt på plass. Jeg ble tryggere på meg selv, og kjente at dette ville jeg holde på med, sier hun.

Skole og praksis

MN Vekst klarte å hjelpe Silje til å få tida som lærlingekandidat godkjent som lærlingeløp. Det siste året som lærling har Silje fulgt undervisninga i VG2 helsefag på Olav Duun vgs. Samtidig har hun hatt praksis på Namsos helsehus og Vestre havn bo- og servicesenter for å få en så bred erfaring som mulig.

I vår avla Silje de siste eksamener på Olav Duun vgs. og hun besto også VG2. I sommer har hun arbeidet som ferievikar på Namsos helsehus, og fagprøven ble avlagt der over tre dager i forrige uke.

– Det var grusomt, jeg var så nervøs. Sensorene kunne ikke si noe om hvordan det gikk undervegs, det gjorde at jeg fikk dårlige tanker, sier hun.

Beste karakter

– Men det gikk bra?

Hun nikker, og medhjelperne på MN Vekst skyter inn at det ikke kunne ha gått bedre. Silje fikk nemlig beste karakter som er «meget godt bestått».

Hun er så glad så glad. For Silje er denne seieren større enn mange kanskje tror.

– Jeg var ikke så flink før og så ikke for meg at jeg skulle klare å få en utdannelse og tjene egne penger. Målet mitt er å klare meg selv, å bli uavhengig av Nav – og det klarer jeg nå, sier hun med et stort smil og tilføyer:

– Da jeg ble lærling var det et stort skritt i livet mitt, og da jeg fikk praksisplass og etter hvert fikk ekstravakter, så jeg at det faktisk går an å tjene egne penger.

– Vi på MN Vekst er veldig stolte av Silje. Vi har sett hennes behov og trykt på noen knapper, men hun har utvikla seg enormt og gjort størsteparten av jobben selv, sier de gode hjelperne.