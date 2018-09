Sparepengene fra tømmerhogst ble til et bileventyr

Mini

NAMSOS: – Det har vi tenkt å feire med å be inn til åpent hus med grilling, kakefest og aktiviteter for de yngste i slutten av neste uke. Vi starter i Grong på torsdag, Namsos fredag og avrunder i Rørvik på lørdag, sier Otto Moe jr., daglig leder hos Otto Moe AS.

Familiebedrift

Et verksted i Grong med plass til tre biler i 1943 har vokst til en bedrift med 50 ansatte og en omsetning på 365 millioner kroner (2017), Med en omsetning på 204 millioner kroner første halvår i år ser det bra ut for 2018 også.

Bedriften har helt siden starten vært en familiebedrift. I dag er det tre av barnebarna som styrer butikken(e) – Otto Moe jr., Kjetil Moe og Gisle Langli.

Neste milepæl ble satt ned i 1951, da Otto Moe solgte sin første Ford. I 2001 kom det to nye merker i hus. Volvo og Renault. Sistnevnte ble et kortvarig bekjentskap, mens Volvo har vokst og står i dag for over 50 prosent av omsetninga i selskapet. To ganger har de blitt utpekt som årets Ford-forhandler, de er også kåret til årets Volvo-forhandler.

Forklaringa mener de er grundig arbeid over tid og produkter folk vil ha.

– Vi har hatt fin vekst på alle områder og ved alle avdelingene. Vi har svært gode markedsandeler på både Volvo og Ford i Namdalen. I tillegg har vi satset på nyere bruktbiler med gode garantier, og en ikke ubetydelig satsing på service og ettermarked. Summen av dette gir resultater, sier Gisle Langli.

Satset i Namsos

Sommeren 1968 var tida kommet for å etablere en egen avdeling i Namsos.

– Ford-forhandleren i Namsos ville gi seg og da fikk bestefar muligheten, sier Moe.

Det betød satsing med nybygg i Sverres gate. Ifølge Otto Moe senior, i boka «Tilbakeblikk», var investeringa på hele 1,5 millioner kroner. En ny Ford Cortina kostet den gangen omkring 18.000 kroner.

Det er jo lov å lure på hva Otto Moe tenkte da han i 1976 ville satse på egen bilforretning i Rørvik, i en kommune med den gangen 3.700 innbyggere. Uten vegforbindelse til fastlandet – Nærøysundbrua åpnet i 1981.

– Han var kanskje framsynt og så hva som kom, sier Langli.

Otto Moe tok sjansen da han fikk muligheten til for å overta et verksted med bensinstasjon.

– Så ble det å sende bruktbiler med lastebåt, løfte dem på land med kran og selge bil, ler Langli.

For drøyt ti år siden gikk Otto Moe AS i kompaniskap med konkurrenten Bilsenteret AS og startet Namdal Bilskade.

– Vi ønsket å samle kompetanse og fagkunnskap under samme tak. Vi mente da og mener fortsatt at det har vært en satsing som har gagnet både kundene og bedriftene våre, sier Moe.

Namdal bilskade AS passerte i fjor 33 millioner kroner i omsetning.

Stadig fornyelse

Til tross for stadige utvidelser på alle tre avdelinger, begynte de å få plassmangel. I 2007 hadde de vokst ut av lokalene i Sverres gate og bygde et topp moderne bilanlegg på Østre byområde i Namsos.

I 2011 fikk Rørvik sitt nybygg. Og i 2013 da bedriften rundet 70 år ble samtidig anlegget i Grong oppgradert. Bare de siste ti årene er det investert mer enn 100 millioner kroner i bilanlegg.

– Vi har hele tida som mål at det vi gjør skal være rettet mot å gi kundene et bedre tilbud, enten være seg salg eller service, sier Otto Moe.

Derfor er de i gang med et nytt prosjekt innenfor kundeservice.

– Fra neste uke begynner våre serviceteknikere å jobbe i team to og to. For kunden betyr det kortere ventetid og raskere service, for vår egen del om å spre kompetanse og kunnskap internt, sier han.

– Hva blir neste milepæl?

– Vi jobber hele tida mot å være i forkant av utviklinga innenfor bransjen. Det nytter ikke å hvile og si at man er fornøyd, da stopper veksten. Vi har noen tanker om nye områder som kan være med å trygge arbeidsplassene i bedriften, men de skal vi ikke røpe riktig ennå, sier Otto Moe junior.