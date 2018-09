Mini

MELEN: – Utstillinga tar utgangspunkt i skipsanløp og varelister over alt som ble innført gjennom tollen i andre halvdel av 1700-tallet, sier distriktskonservator Therese Danielsen.

Utstillinga heter «Det sanselige 1700-tallet». I korte trekk går den ut på hva folk opplevde, hva de kjente på, luktet på, smakte på og hørte rundt seg for 250 år siden.

– Det er en interaktiv utstilling hvor du kan bruke alle sanser for å få et innblikk i hvordan det var å leve i siste del av 1700-tallet, sier hun.

Melamartna med enda sterkere lokal forankring Byr på tidsriktig og innholdsrik tidsreise Årets Melamartna 5. og 6. oktober blir både variert, musikalsk og miljøvennlig.

Nye tablåer

Også under årets martna vil Namdalsmuseet – som foruten å ha en finger med i spillet på barnas marked – også i år presenterer historiske tablåer i samarbeid med skoleelever fra Overhalla.

– I år har vi laget helt nye tablåer og har også gjort noen grep så det blir som en føljetong/fortelling etter hvert som du følger ruta, sier Bjørnar Sellæg, seksjonsleder formidling ved Namdalsmuseet.

Avsløring

For dem som er interessert i lokalhistorie, byr Namdalsmuseet på en liten godbit.

– Det har dukket opp noe helt nytt om Madam Meyer, sier Sellæg.

– Hva handler det om?

– Det har jeg ikke tenkt å røpe nå. Vil du vite mer bør du ta turen til Melamartnan, men jeg kan si så mye som at det er en bryllupsinvitasjon med i bildet, og at kongen hadde pålagt at de ikke skulle serveres mer enn sju retter, smiler han.

Også de andre avdelingene av Museet midt har en aktiv del i Melamartnan. Kunstmuseet holder kunstverksted på Melen og Sagbruksmuseet vil demonstrere både lafting og annet tømmerarbeid. Det går også rykter om at de kommer fiskehandlere fra Vikna (Kystmuseet) til årets Melamartna.