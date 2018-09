Kontrollutvalget gransker ordføreren

Mini

GRONG: Det er den oppsiktsvekkende påstanden kontrollutvalget i Grong kommune nå skal granske.

Ordfører Skjalg Åkerøy kommenterer saken på følgende måte:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen som er gjengitt. Det for står for avsenders regning. Utover det har jeg ingen kommentar.

Det er en hytteeier på Bjørgan som i flere brev til kommunen har kommet med påstanden. Bakgrunnen er at politikerne behandlet detalj- regulering for et hyttefelt på Bjørgan i vår. Konkret dreide det seg om fortetting av hyttefeltet rundt paradistrekket.

Flere runder

Påstanden om ordførerens innblanding, kommer første gang i et brev hytteeieren sender kommunen noen dager før formannskapet skal behandle saken for andre gang 19. april.

Her omtaler varsleren ubekreftet informasjon om at en eller flere representanter «har krevd at part(er) skal trekke merknader» til planen. Dette skal ha skjedd i forkant av at formannskapet skulle behandle saken i sitt møte 8. mars.

I dette møtet ble saken utsatt, etter at grunneier hadde bedt om det i et brev til ordføreren. Det var Åkerøy som i møtet foreslo å utsette saken.

Flagger varslingssak

Påstanden som framsettes, fører imidlertid ikke til noe. Varselet er ikke nevnt i referatet fra formannskapsmøtet 19. april. Det er heller ikke journalført noe svar til hytteeieren i kommunens postlister.

Rett etter pinse sender derfor hytteeieren en purring. Her peker han på ordfører Skjalg Åkerøy som den representanten som skal ha bedt en part i saken om å trekke en høringsuttalelse.

Videre flagger hytteeieren dette som en varslingssak, og ber om en redegjørelse om hvordan kommunen forholder seg til dette.

Informerte ikke politikerne

E-posten er sendt til rådmann Svein Helland, kommunalsjef Stig Moum og saksbehandler Kristin Romundstad.

Heller ikke nå skjer det noe, men når politikerne får seg forelagt saken i juni, står det i sakspapirene at hytteeieren anser et medlem som inhabilt i saksbehandlinga så langt.

Til tross for at kommunen har blitt varslet om saken i april og at hytteeieren i to e-poster i mai peker på ordfører Skjalg Åkerøy, skriver rådmannen følgende om varselet:

«Det er referert til en aktiv handling fra et medlem i formannskapet som etter høringspartens mening skal gjøre dette medlemmet inhabil. Hva denne aktive handlinga som det her vises til omfatter er ikke kjent».

I e-posten kommunen mottar 30. mai, skriver hytteeieren: «Det er ordfører Skjalg Åkerøy som kontakter en part i saksframlegget med det formål å få merknader trukket forut for behandling den 8/3. I klartekst; ordføreren går aktivt inn og forlanger at høringsuttalelse trekkes».

Saksutredninga til rådmannen er datert 1. juni. Høringsfristen i saken var 31. mai og det er høringssvarene som omtales i saksutredninga.

Ukjent for styreleder

Først på sensommeren, begynner kommunen å ta tak i varselet. Da sender hytteeieren en ny e-post til rådmannen. Her kommer det fram at Åkerøy skal ha bedt styret i Bjørgan skisenter om å trekke sin høringsuttalelse.

Styreleder Lasse Tyldum sier til NA at han ikke kjenner til en slik henvendelse fra ordføreren.

Denne e-posten formidles også videre til formannskapets medlemmer, og i sitt møte vedtar et enstemmig formannskap å sende saken til kontrollutvalget for en vurdering.

NA har vært i kontakt med hytteeieren. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det som kommer fram i kommunens journaler.

Kommunen skjønte ikke varselet

Rådmann Svein Helland forklarer den lange responstida med at kommunen trodde varslet gjaldt en annen person.

– Vi skjønte ikke helt henvendelsen. Da det ble påpekt at noen i formannskapet skulle være inhabil, trodde vi det dreide seg om Erik Seem som sitter i skisenterets styre. Og han hadde jo vært inhabil i alle rundene saken ble behandlet.

Det sier rådmann Svein Helland i Grong og viser til at det ble tatt tak da hytteeieren kontaktet ham direkte på sensommeren.

– Da jeg gikk jeg gjennom saken. Jeg har videreformidlet informasjonen til formannskapet, som igjen har bedt kontrollutvalget om å se nærmere på hvordan saken har vært behandlet. Hytteeieren har også fått tilbakemelding om hvor saken står nå, sier Helland og legger til:

– Vi er opptatt av at ting skal gjøres riktig og har ikke noe å skjule.

Kontrollutvalget mottok varselet i forrige uke. Jorunn Sund, utvalgets sekretær, opplyser til NA at saken vil bli behandlet i neste møte som er satt opp 29. oktober.