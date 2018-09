MNA vil bygge for 150 millioner på Spillum

Mini

OVERHALLA: – Vårt oppdrag er å peke på det beste for det interkommunale selskapet. Administrasjon og styret har vurdert ulike alternativer. Nå har styret kommet med sin anbefaling. Vi peker på Spillum, selv om Skage også er et veldig bra alternativ. Det må bygges for framtida, sier styreleder Arne Flaat i Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA).

Fem alternativ

Representantskapet – som består av eierkommunene – vedtok i forbindelse med «rullering av økonomiplanen 2017-2020» i 2016 å starte på et arbeid med utredning av framtidig plassering og organisering av avfallsselskapet.

Arcon Prosjekt ble leid inn til å bistå i arbeidet, og la 1. september i fjor fram sin rapport «Utviklingsmuligheter, plassering og eventuell samlokalisering for enheter i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS».

Rapporten belyser fordeler og ulemper med tre ulike alternative løsninger, der to av alternativene har underalternativ, for framtidig bygg/anlegg og organisering av konsernet.

• Stormyra 1 (uten samlokalisering)

• Stormyra 2 (samlokalisering)

• To alternativ på Spillum

• Skage

Arcon Prosjekt konkluderte med at de to alternativene på Spillum er de beste for selskapet.

Men alternativet på den gamle Terina-tomta er siden lagt bort ettersom den er solgt.

Tidkrevende

Styreleder Arne Flaat forteller at representantskapet, styret og administrasjonen i MNA har brukt mye tid på saken. I tillegg har styret og administrasjonen i Retura NT også bidratt betydelig i prosessen.

– Vi har brukt ett år lengre tid. Dette skulle egentlig være klart i november i fjor, men vi ba om litt mer handlingsrom. For dette er en prosess som trenger tid, men også modning, sier Flaat.

Ansatte og styrene har satt score og vekting på de ulike kategoriene opp imot utbyggingsalternativene: Økonomi/bedriftsøkonomi, logistikk, fleksibilitet/framtidsrettet, miljø/arbeidsmiljø og omdømme.

– Styret har vært veldig bevisste på at alle alternativ skulle få sin sjanse. Vi startet med fem, men i realiteten satt vi igjen med to alternativ: Et annet sted på industriområdet på Spillum og industriområdet på Skage, sier Flaat.

Peker seg ut

Styret mener Spillum peker seg best ut på flere områder, spesielt fleksibilitet, miljø og logistikk.

Men også samfunnsøkonomisk – med en betydelig reduksjon i forhold til i dag og også i forhold til Skage.

– Hvis vi flytter til Spillum vil vi spare innbyggerne i Overhalla og Namsos – med å kjøre til og fra gjenvinningsstasjonen – 1,6 millioner kroner per år. Ved å bygge på Skage vil tilsvarende regnestykke gi ei økning på 0,22 millioner kroner per år, sier daglig leder Asle Hasselvold i MNA.

– Skal vi bygge for framtida er nærhet til havn ikke uvesentlig, sier styreleder Arne Flaat.

Historie

Det betyr at avfallsanlegget på Stormyra, som neste år feirer 40-årsjubileum, vil være historie når anlegget på Spillum blir realisert.

Anlegget i Overhalla framstår for lite i henhold til dagens behov og er på mange måter svært dårlig tilpasset nye avfallstyper og intern logistikk. Anlegget ble bygd for å lagre alt avfall i deponi, mens det i dag sorteres et 40-talls avfallstyper. Tilpasninger og ombygginger har skjedd, men lappinga framstår lite helhetlig og dårlig tilpasset behovet.

– Avfallsanlegget på Stormyra bærer preg av tidens tann. Anlegget er for lite og ikke tilpasset måten det drives på i dag. Med bakgrunn i det vedtok representantskapet et mandat for to år siden, som først administrasjonen og deretter styret nå har gitt sin anbefaling til, sier Hasselvold.

– Hvor mye har dere vektlagt Arcon-rapporten?

– Vi har brukt det som en del av informasjonen og til å utrede de fem ulike alternativene, fordeler og ulemper med økonomi, sier Flaat.

– Hvorfor bygge nytt?

– Gjenvinningsstasjonen som folk bruker er ikke så dårlig. Det er det folk ser. Mesteparten av den interne aktiviteten skjer på omlastingsstasjonen – som er lukket for folk. Men anlegget er blitt for lite hensiktsmessig, sier Hasselvold.

Samlokalisert

Avfallsanlegget vil bestå av gjenvinningsstasjon, omlastingsstasjon, verksted, garasjer og kontor for konsernet MNA.

Alt vil være samlokalisert – i motsetning til i dag der selskapene er lokalisert på tre ulike steder.

– Vi anbefaler at representantskapet ber styret gå i forhandling med Namsos kommune, med sikte på å få kommunen til å finne egnet tomt og å bygge avfallsanlegget for MNA, sier Flaat.

Samtidig legges det til grunn en leieperiode på 30 år med mulighet til utkjøp undervegs eller etter endte leieperiode.

Det forutsettes at datterselskapene Retura AS og ReTrans Midt leier nødvendige lokaler og areal av MNA.

Byggestart

– Når blir det byggestart?

– Det er vanskelig å svare på. Det er ikke uvanlig å bruke halvannet år på planlegging. Det er snakk om to store anbud; prosjektering og selve bygging. Men hvis vi sier tre år tar jeg ikke i. Det høres lenge ut, men vi må forholde oss til realiteten, sier daglig leder Asle Hasselvold.

Representantskapet i MNA skal behandle saken 1. november.

– De tas det endelig stilling til det, sier Hasselvold.

– Jeg er kjent med styrets innstilling. Jeg har kun fått orientering muntlig. Det er en prosess som vi har bestilt og fått levert, så skal vi behandle det, sier Per Olav Tyldum – overhallaordføreren er leder i representantskapet.