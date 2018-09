Oppfordrer foreldre om å la være å kjøre barna til skolen

Mini

NAMSOS: Rektor på Bangsund skole, Arne Magnar Bratberg, stiller seg opp utenfor inngangspartiet på skolen før han peker ned på bakken.

– Ser dere her? Her har jeg brukt mine kreative evner i dag! Jeg var ute i dag tidlig med sprayboks og fikset det selv. Nå skal det ikke være mulig å misforstå at dette ikke er et sted hvor foreldre skal slippe av barna. Vi har hatt klare føringer hver eneste høst; minibussene skal parkere i dette området, men mange foreldre velger likevel å stoppe her for å slippe av barna. Det skaper trafikkfarlige situasjoner som er helt unødvendig, sier Bratberg.

Gjentakende problem

På asfalten står det «BUSS» – en klar beskjed rettet mot et gjentakende problem på skolen år etter år.

– Hvert skoleår må jeg som rektor være tydelig på at kjøring av elever skaper utfordringer og trafikkfarlige tilstander ved skolen, sier rektoren som har lagt ut følgende beskjed på skolens hjemmeside:

«Vær så snill å la de barna som kan gå eller sykle gjøre det! I dag var det ikke mulig for minibussen å parkere der de skal for å sikre at deres minste bussbarn slipper å gå lenger enn nødvendig og dermed er så trygge som mulig.», skriver rektoren.

Nestenulykke

Han kommer med en sterk oppfordring til både store og små.

– Det skal være en meget god grunn til at barna ikke skal kunne gå eller sykle til skolen. De som ikke har krav på skoleskyss, har en trygg gang- og sykkelsti helt inn til skolen, sier rektoren.

– Oppgitt?

– Ja, jeg blir det. Det føles unødvendig å måtte gjenta denne beskjeden flere ganger. Dette handler om sikkerheten til barna. Vi hadde ei nesten- ulykke her i fjor – og jeg håper at det blir med det. Når det står biler tett i tett utenfor skolen her blir det raskt uoversiktlig – og farlig, sier rektoren.