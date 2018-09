Storfangst da politiet aksjonerte mot ulovlig trimming

Mini

NAMSOS: – Resultatet er helt klart nedslående, og viser med all tydelighet at det er behov for flere slike aksjoner, sier politibetjent Tore Strøm ved politiet i Namsos.

I løpet av en kort morgenstund fredag før skolestart kontrollerte politiet i alt 15 kjøretøy i og rundt Namsos sentrum.

– Det var en målrettet kontroll i første rekke mot elevene ved Olav Duun videregående skole, slik at vi har hatt tre patruljer i arbeid på forskjellige steder i byen, sier Strøm.

Ser på ulykkestall med ATV Politiet har sammen med Statens vegvesen og Trygg Trafikk begynt å se på ulykkestallene for ATV-kjøretøy, men har foreløpig ikke noen konkrete tall å vise til.

Seks av ti ulovlig

Ti av de kontrollerte kjøretøyene av disse var tohjulsmopeder eller firehjulsmopeder/traktorer (ATV) som ble innbrakt til kjøretøyhallen hos Statens vegvesen for teknisk kontroll.

– Seks av ti kjøretøy er ikke godkjent, det dreier seg om ytelsesendringer utover det som er angitt i vognkortet eller andre tekniske mangler, konstaterer Strøm.

Politibetjenten sier at aksjonen var målrettet, det vil si at politiet plukket ut enkelte kjøretøy under aksjonen.

– Hva tar dere dem på?

– I første rekke fart. En ATV registrert som traktor kan ha en maksfart på 40 kilometer i timen, og når de kommer kjørende i 70–80 kilometer i timen er det naturlig å vinke dem inn for å kontrollere om ATVen er traktorregistrert eller registrert som såkalt høyhastighetstraktor, sier han.

Strøm sier at det er en forholdsvis enkel sak å øke effekten på slike ATVer.

– Politiet kan heller ikke se bort fra at enkelte kjøretøy kan være levert med forhøyet effekt allerede fra forhandler, det er som regel snakk om å fjerne en elektronisk sperre som begrenser effekt og fart, sier Strøm.

5.500 kroner i bot

– Hvilke reaksjoner kan førerne vente seg?

– De to som hadde ulovlig effektøkning på tohjulingene har fått et forenklet forelegg på 5.500 kroner, sier Strøm.

– Hva med de fire andre som ikke hadde riktig effekt eller ikke førerkort for å kjøre ATVen slik den var da den ble kontrollert?

– De er anmeldt, der har vi ikke anledning til å gi forenklet forelegg. Slik at de kan forvente en bot i omtrent samme størrelsesorden som dem med trimmet moped, og de blir registrert i bøteregisteret, sier Strøm.

– Hva skjer med kjøretøyene nå?

– De er avskiltet. Nå må de til godkjent verksted for ombygging tilbake til, deretter må de framstilles for ny kontroll hos Statens vegvesen før de kan registreres på nytt, sier politibetjent Tore Strøm.