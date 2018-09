Maria Wågan løp inn til andreplass i Oslo Maraton

Namsosløperen Maria Wågan leverte et solid løp under lørdagens Oslo Maraton da hun ble nummer to i 10 kilometer lange 10 for Grete. Også Namdal LK-utøver Kristin Riseth var sterk i helga da hun tok klasseseier i samme løp.