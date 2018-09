Nysæter vant sin femte proffkamp

Mini

TRONDHEIM: Etter kampen mot ukrainske Ivan Lysytsia var det en fornøyd Simen Nysæter som møtte NA.

– Det er så mye adrenalin akkurat nå, smiler namsosingen.

– Jeg føler at jeg virkelig har fått vist hva jeg har jobbet med den siste tida. Det stemmer det jeg gjør, og dette gir mersmak og motivasjon.

Namsosingen dominerte hele kampen, og seieren var enstemmig. Selv beskriver han opplevelsen som ekstremt lærerik.

– Lysytsia var en knalltøff type, som var her for å kjempe. Erfaringa jeg fikk nå er gull verdt for å si det mildt.

– Han måtte ned på kne i fjerde runde, hva tenkte du da?

– Jeg var nesten sikker på at jeg skulle avgjøre det før tida da, men han bet tennene sammen og var med til siste sekund.

– Hvordan vil du beskrive støtten fra tilskuerne i kveld?

– Hadde dere vært her hadde dere skjønt at det ikke kan beskrives med ord. Dette er det første proffstevnet i Trondheim på 45 år, og hele salen ble fylt. Det var helt sinnsyk stemning, og jeg håper dette ga mersmak, slik at boksning blir bare større i Trondheim, Namsos og Trøndelag.

Planene framover vet ikke Nysæter så mye om, men han røper at det kommer til å komme noen nyheter snart.

– Jeg håper på utlandet – England eller USA. Jeg vet det prates om noe, så vi kommer nok med noen nyheter snart, smiler han.