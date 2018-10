Klar for sin feteste jobb hittil

Mini

TRONDHEIM: «Det er ikke hver dag selveste Monster Magnet spiller i Trondheim. Det er ikke hver dag vi spiller support for noe sånt heller, kan man si. Steike, dette blir fett!!», skriver bandet på sin Facebook-side.

12. januar står det amerikanske kultrockbandet Monster Magnet på Byscenen i Trondheim. Jobben med å varme opp publikum får Blood On Wheels – med medlemmer fra Namsos, Nærøy og Fosnes.

Har turnert med Metallica

New Jersey-bandet Monster Magnet har holdt det gående siden 1990, da de debuterte med den selvtitulerte ep-en «Monster Magnet». Bandet fikk etter hvert større oppmerksomhet og da albumet «Superjudge» kom ut i 1993, fikk de også tung rotasjon på MTV med låta «Twin Earth».

Etterfølgeren «Dopes To Infinity» regnes i dag som en klassiker, og med låter som «Negasonic Teenage Warhead» og med et rykte som et fantastisk liveband, fikk bandet en stadig større fanskare.

Men det var først med albumet «Powertrip» i 1998 at Monster Magnet fikk sitt store kommersielle gjennombrudd. Anført av monsterhiten «Spacelord» ble plutselig bandet allemannseie og turnerte med storheter som Aerosmith, Metallica og Marilyn Manson.

Siden har de gitt ut album jevnt og trutt. Deres foreløpig siste kom i år under tittelen «Mindfucker», med anmeldelser som tilsier at Dave Wyndorf og co. er i storform.

Årsfersk tredjeplate

Blood On Wheels, med base i Trondheim, har gitt ut tre fullengdere, blant dem årsferske «Blood Money». Siden starten i 2009 har de turnert landet rundt. Oppmerksomheten går nok ikke ned etter spillejobben som er booket på nyåret.