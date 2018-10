Ludvig (3) fant narkoutstyr på turstien midt i Namsos

Her har de bare kastet fra seg brukerutstyret. Det er akkurat som om de ikke bryr seg om at de blir oppdaget.

NAMSOS: Mens Sara, treåringen og border collien Salto var på søndagstur i Namsos gjorde minstemann et uhyggelig funn midt i Rockestien i Namsos; ei plastflaske med folie, som er åpenbart er brukt til å røyke narkotika.

– Her lå flaska, sier Waade og peker på et punkt på grusvegen som leder opp til Fredriksbergparken, der det er kjent at rusmisbrukere samles.

– Sønnen min som gikk før meg fant flaska og sa at han ville leke med den. Jeg tok den selvsagt fra ham og tenkte «er det mulig?». Vi er her veldig ofte på tur. Men det er første gang vi finner noe sånt.

– Skjønte du hva det var dere fant?

– Jeg skjønte med det samme hva flaska var brukt til. Jeg hadde ei venninne for mange år siden i Trondheim, som ordnet seg ei sånn flaske rett foran øynene mine for å røyke hasj gjennom hullet i folien, sier Sara Waade.

– Venninna lever ikke lenger, fortsetter hun.

– Gjør det heime

– Hvordan reagerer du på at brukerutstyr er slengt fra seg midt i et turområde?

– En ting er at de ruser seg på flaska. Men gjør det heime, inne eller i skjul for andre. Men her har de bare kastet fra seg brukerutstyret. Det er akkurat som de ikke bryr seg om at de blir oppdaget. Det synes jeg ikke er noe særlig. For dette er en tursti der blant annet de unge ferdes, sier hun.

– Den første magefølelsen min var at dette er unge førstegangsbrukere som står bak. De begynner ofte med å ruse seg med flaske. Det er ikke voksne brukere som kaster fra seg utstyret sånn, sier Waade, som ikke legger skjul på at hun fikk «flashback» til episoden med sin nå avdøde venninne da sønnen gjorde funnet.

– Ja, jeg fikk det da jeg så flaska. Det første jeg tenkte at her er det noen unge som er på god tur inn i dopens verden. Jeg har erfaring med dop gjennom min venninne, uten å ha prøvd det selv.

– Hun var ei fantastisk jente når hun ikke var dopet. Men jeg ville ikke holde sammen med henne når hun holdt på med dop. Hun solgte til og med dop på inngangsdøra til foreldrene sine. De visste ingenting.

Kuttet kontakten

– Hva var det som skjedde den gangen?

– Uten at hun sa noe, ba hun meg om å holde flaska i den ene hånda og grammet med hasj i den andre hånda mens vi var i kjellerstua. Mora og faren var oppe uten å ane noe som helst. Hun var nabo til tanta og onkelen min. Hun røyket helt åpenlyst og hadde helt åpne diskusjoner om det. Uten filter. Jeg utfordret henne ofte. Men det går ikke an å komme igjennom, sier hun, og fortsetter:

– Det var siste gang jeg holdt sammen med henne. Jeg sluttet å ha kontakt med henne for å beskytte meg selv. Hele greia skremte meg. Jeg fryktet at jeg ville bli dratt inn i miljøet om jeg fortsatte å holde kontakten. Det torde jeg ikke.

– Et par år senere fikk jeg en telefon om at hun var død, sier Sara, som også har en bror som tidligere har vært en del av et narkomiljø.

– Broren min er min nære relasjon. Jeg er veldig stolt av ham, han er ute av miljøet nå og har kommet seg videre i livet. Men han begynte med dop på ungdomsskolen, uten at vi visste det. Han ble god på å lyge. Han ble hjernevasket av miljøet.

– Han måtte ha hasj for å kunne sove. Han måtte ha hasj om morgenen for å komme igjennom dagen. Det har vært vanskelig og mye frustrasjon. Derfor er jeg ekstra på vakt fordi jeg har hatt det så nært meg.

– Hva gjorde du med flaska dere fant på søndagsturen?

– Jeg kastet den i søppelbøtta. Jeg følte ikke for å ta den med noen plass. Men jeg tenkte etterpå at jeg burde ringt politiet om funnet.

Politiet: – Ikke uvanlig

– Dette er ikke uvanlig, sier politioverbetjent Morten Heggdal.

– Vi har gjort flere funn selv på stier og krypinn utendørs. Blant annet i gapahuker som er tatt i bruk til denne typen aktivitet. Men det betyr ikke at det er mindreårige som står bak. Vi har også sett at voksne folk har tatt i bruk uteplassene, fortsetter han.

– Det håpløse oppi dette er at de nå begynner å ta i bruk uteareal til barnehager og plasser der små barn ferdes til dette. Det er lavmål, mener politioverbetjenten.

– Er det et stort miljø?

– Det går ikke an å si at det er et stort miljø. Men vi har ei ganske stor gruppe med brukere. Det er flere miljø hvor brukerne holder på for seg selv uten kontakt med andre brukere.

Politioverbetjenten er klinkende klar på at brukerne må rydde opp etter seg.

– Det er ikke sånn at folk ikke er strafferettslig tilregnelig eller sinnssyk i gjerningsøyeblikket om de bruker naturen til den type aktivitet. Dette kan de ta med seg og rydde opp etter seg, fastslår Heggdal.