Spaden i jorda for Ytre Namdals største kjøpesenter

RØRVIK: – Nå er vi i gang, sier Kjell Skjevelnes, som i forrige uke var i Trondheim for å signere kontrakten med totalentreprenør Hent.

– Prosjektet er forsinket i forhold til hva vi ønsket oss, men nå er vi veldig glad for å være i gang.

Stor økning

Det store prosjektet midt i Rørvik sentrum har ei byggetid på halvannet år. Datoen for åpning er satt til 26. mars 2020, og Skjevelnes har stor tro på å rekke det.

– Det er viktig å sette oss mål, og dette tror vi er oppnåelig.

Antallet butikker vil bli fordoblet i forhold til dagens antall, og kjøpesenteret vil bidra til mange flere arbeidsplasser i regionen.

– I dag har vi 190 millioner i omsetning, og vi stipulerer å ha 300 millioner når dette står ferdig, sier Skjevelnes.

– Det vil si at vi trenger mye flere folk, og at vi vil være en bidragsyter når det gjelder å skape flere arbeidsplasser.

Samtidig som kjøpesenteret åpner i mars skal de 30 leilighetene på toppen også være ferdigstilt, og så langt er det solgt 18 leiligheter.

– Kjøpesenteret og leilighetene er koblet sammen, og må være ferdige samtidig. Det blir ei veldig spennende tid framover, ikke bare for oss, men for hele Rørvik, sier eiendomsmegler Mats Andersen.

Verken de ansatte eller besøkende kommer til å merke så mye av bygginga når de er inne på senteret framover.

– Det eneste de vil merke er når de to delene skal kobles sammen med brua, men den perioden skal vi gjøre så kort som mulig, sier Skjevelnes, som også legger til at det er noen utfordringer med parkering i sentrum.

– Men vi legger krefter i å finne løsninger, og har fått bruke Pollen som parkering framover.

Slag i slag

Det er Nærøysundgruppen som utfører grunnarbeidet som nå har kommet i gang på tomta, og det arbeidet vil fylle førjulsvinteren i følge Skjevelnes. Han ikke tror det blir lenge til folk får se bygget reise seg.

– Med en gang grunnarbeidet er ferdig vil bygget komme opp utrolig fort. Det er spesielt bra for dem som har kjøpt leiligheter. Nå ser de at vi er i gang og at det er ingen veg tilbake, sier han.

Han legger til at han har forståelse for at potensielle kjøpere har lurt på hvor lenge de må vente.

– Vi begynte å få navn på lista for fire år sida, og det er naturlig at de har funnet andre alternativ. Samtidig er vi takknemlige for dem som ser verdien av å ha leilighet her.

Eiendomsmegler Mats Andersen har blitt vant til å selge boliger på tegning, og nå tror han det kommer til å gå slag i slag framover.

– Vi selger mange leiligheter som folk ikke kan se, og har 12 igjen i dette prosjektet. Nå er det bare å komme og se, for dette kommer til å bli kjempebra.

Han tror interessen for boligene kommer til å øke nå som folk ser at byggeprosjektet har kommet i gang.

– Dette kommer til å bli attraktivt, så folk må gjerne ta kontakt. Vi har solgt jevnt og trutt tidligere, men nå får vi nok en bølge igjen, sier Andersen, og legger til at kjøpere som er tidlig ute vil få mulighet til å påvirke hvordan de vil ha det.

– Dette er et prosjekt folk har ventet på, og om vi ser på alt som skjer her så er det helt utrolig, sier Skjevelnes, som ikke vil røpe hvilke nye butikker som kommer til å åpne her mars neste år.

– Men vi jobber for å få en god miks.