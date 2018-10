– Her er det langt fra trafikksikkert, spesielt ikke for barna

Mini

KOLVEREID: Det er først og fremst skole og barnehagebarn som kommer vandrende på rekke og rad på vegen gjennom industriområdet han er bekymret for.

For å komme over til turområdet Bjørkneset, går skolebarna gjennom Solsiden og forbi brannstasjonen.

– Plutselig blir det utrykning, og da går det raskt. Det skal det også gjøre, men det er langt fra trafikksikkert å ferdes her. Det er bekymringfullt med tanke på hvor mange barn som ferdes her, mener Thomassen som etter seks år i Frp og fire år som uavhengig kommunestyrerepresentant har meldt overgang til Nærøysund Høyre.

Flere nesten-ulykker

Han skal sammen med partikollega Rune Arstein legge fram forslaget om gang og sykkelveg på Solsiden i utvalgets time for drift og utvikling torsdag.

– Det er et økende liv her av bedrifter og mye tungtransport i tillegg til brannstasjonen. Det er først og fremst barna jeg tenker på her, men denne vegen kan være farlig for mange, sier han.

Tidligere har han sett flere nesten-ulykker i svingen før strekka på industriområdet.

– Det har hendt at biler har måttet kjøre av vegen. Det har det, sier Thomassen som legger til at vegen er kommunalt eid, og at Nærøy kommune bør prioritere trafikksikkerheten.

– Mye trafikk

– Jeg føler dette er et område som ofte blir litt glemt. Sannheten er at det er mye trafikk her – mye mer enn man kanskje skulle tro. Det vet vi som jobber her. Det er på tide at vi politikere tar ansvar, for trafikksikkerheten bør i høyeste grad prioriteres, sier Thomassen som til daglig jobber for Fornøyde Folk.

Han legger også til at kommunen har lagt til rette for campingplass like ved.

– Jeg mener i det hele tatt at det er mye som ligger til grunne for at en gang og sykkelsti bør prioriteres i dette området.