Ingen av Avinors 50 flyplasser har så stor trafikkvekst som Namsos

Mini

NAMSOS: Den gode trenden fra foregående måneder fortsetter for Namsos lufthavn. Det er den nye Oslo-ruta som gir lufthavna den største trafikkveksten av samtlige 50 Avinor-eide lufthavner i september. Totalt reiste 2.581 passasjerer til eller fra Namsos lufthavn i løpet av måneden.

– Vi har hatt god vekst siden april i år. Årsaken ligger i ruteendringen som skjedde tidlig i år, etter at Namsos hadde dårlige ruter i 2017. Nå har vi klatret over tallene vi hadde i 2016, og er på god kurs tilbake til der vi har vært tidligere, sier lufthavnsjef Geir Tore Buvarp ved Namsos lufthavn.

– Ikke nedleggingstruet

Mens det for et par år siden var debatt rundt Namsos lufthavns videre eksistens i konkurransen mot stadig bedre bilveg mellom Namsos og Værnes og fallende trafikktall på den lokale lufthavna, konkluderer Buvarp med at Avinors strukturrapport i 2015 fortalte med at ingen flyplasser skulle legges ned.

– Nedlegging har ikke vært tema i ettertid av den rapporten. Vi ser frem mot videre vekst og kan takke Oslo-ruta for oppturen vi nå har, sier Buvarp.

Vil ha flere Oslo-turer

Oslo-ruta går tur-retur Namsos-Gardermoen mandager, onsdager og fredager, og nedover til Gardermoen på lørdager med retur til Namsos søndager.

– Oslo-ruta er veldig godt mottatt og går stort sett med fulle fly. Nå jobber vi med Widerøe for å også få denne ruta på tirsdager og torsdager, sier Buvarp.

Positivt for Rørvik

Også Rørvik lufthavn kan vise til en av de sterkeste veksttalene for september, med 25,2 prosent vekst i passasjerer til og fra lufthavna. Totalt reiste 3.427 passasjerer over Rørvik lufthavn sist måned.