Ledet 2-1 etter 90 minutter - men kampen var ikke over...

BYÅSEN: – Guttene spiller en god kamp. Byåsen har to lykketreff. Det er to gode lag, men vi hadde fortjent poengene, mener Namsos-trener Jonas Lian Hansen.

Med 20-0 til sammen på sine to siste kamper, var det et lag med god selvtillit som entret Byåsen arena til møte med sin gamle lagkamerat, Jonas Bolkan Nordli og Byåsen 2.

Etter 15. minutter scorer heimelaget ved Isak Moen. Han skrur ballen i det lengste hjørnet fra 16 meter.

Målet endret ikke kampbildet, for også resten av omgangen ble preget av høyt tempo og sjanser på begge sider av banen.

Namsoskeeper Erik Holmen Ekrem vartet opp med tre flotte redninger og holdt Namsos inne i kampen i en periode der heimelaget hadde store muligheter til å gå opp til 2-0.

Også på den andre siden av banen var det sjanser. Namsos spilte seg flere ganger fint gjennom, uten å sette ballen i mål.

Stor sjanse

Bare to minutter var spilt av andre omgang da Namsos på nytt var på et farlig oppløp foran Byåsens mål. Tomas Pettersen hadde en god mulighet til å utligne, uten at sjansen ble omsatt i scoring.

Namsos skulle imidlertid få si scoring 18 minutter senere. Etter en corner var Sindre Leirbekk siste mann på ballen og dermed 1-1. Helt fortjent etter spill og sjanser.

Toppscorer smelte til

Namsos ville ikke gi seg med ett poeng. Toppscorer Mats Romsdalen ladet kanonen, og med et skudd fra 30 meter sendte han Namsos opp i føringa med 12 minutter igjen å spille.

Etter en god 2. omgang så det ut til å gå vegen for Namsos. Men på overtid dukket Anders Nytoft opp og scoret 2-2 for heimelaget, som også ble sluttresultatet.

– Guttene er skuffet, men samtidig vet de at de spilte en god kamp. Nå gjenstår bare å slå Rørvik, sier Lian Hansen.

For med ett poeng til Namsos, står Namsos og Rørvik begge med 42 poeng og 44 plussmål før lagene møtes i siste serierunde i Kleppen søndag.