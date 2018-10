Vokalensemblet finpusser formen før intense dager i Nord-Irland

Mini

NAMSOS: – Jeg vil kalle det bemerkelsesverdig i positiv forstand at koret har blitt invitert til denne festivalen, sier Ragnar Rasmussen.

27. og 28. oktober står Namdal vokalensemble på scenen under City of Derry International Choir Festival i Nord Irland. Først i konkurranse med sju andre kor fra hele verden på lørdag, og deretter som en del av den avsluttende gallakonserten på søndag.

Høyt musikalsk nivå

Den internasjonalt anerkjente dirigenten og musikkpedagogen var i Namsos fredag kveld for å coache Namdal vokalensemble og dirigent Tor Hallvard Nilsen foran konkurransen.

– Bemerkelsesverdig på hvilken måte?

– Fordi dette er en konkurranse hvor deltakerne blir spesielt invitert, og hvor hele festivalen er en feiring av sang og musikk med deltakelse på svært høyt internasjonalt nivå. sier han.

Rasmussen blir ivrig når han snakker om den forholdsvis unge musikkfestivalen som på få år har blitt en markant del av den internasjonale korkalenderen.

– Festivalen er unik på flere måter. For det første holder den et meget høyt kunstnerisk og musikalsk nivå, men like viktig er det at den faktisk har kommet i stand, sier Rasmussen

Som føyer til at nok kan høres litt pompøst ut når man bruker begrep som forsoning og brubygging når det egentlig skal handle om musikk.

Men fortsetter med henvisning til den flere tiår lange konflikten i Nord Irland mellom katolikker og protestanter, og hvor nedskytinga av sivile demonstranter i Derry i 1972 har blitt kjent som Bloody Sunday.

– Da gir det mening å si at sang og musikk forener og bidrar til forsoning, sier han.

Rasmussen har fulgt med vokalensemblet siden de startet i august 2014.

– Jeg er imponert hvor langt de har kommet på så kort tid, sier han.

Rasmussen og Nilsen har allerede kjent hverandre i mange år.

– Det er ganske unikt at en dirigent på Tor Hallvards (Nilsen) nivå henter hjelp utenfra. Det krever mot og viser stor respekt for det de holder på med, mener Rasmussen.

– Men hva gjør du her i Namsos nå?

– Jeg har tatt på meg dommerørene for å gi noen råd og vink om hva koret skal jobbe videre med musikalsk og mentalt før konserten, men også med tanke på arbeidet videre i koret, smiler han.

Høyt ambisjonsnivå

– For meg personlig er en slik workshop minst like viktig som den er for hele koret. Det er utrolig inspirerende som dirigent å kunne nyte godt av faglig påfyll og veiledning fra en av de beste i bransjen, kontrer Nilsen om kompisen og læreren Rasmussen.

– Hadde du trodd dette var mulig da dere startet for fire år siden?

– Ja. Tanken bak og målsettinga med Namdal vokalensemble har hele tida vært å drive med korsang på et høyt musikalsk nivå. Det har vært krevende, men vi synes at vi har kommet oss et godt stykke videre, selv om det fortsatt er mye å jobbe med for å nå nye mål, sier Nilsen.

– Har dette gitt mersmak?

– I høyeste grad, og dette vil gjøre ved flere anledninger. Konserten i Derry er en anerkjennelse og et hyggelig stoppunkt, men like viktig er selve prosessen for å kunne fortsette den musikalske utviklinga, sier Nilsen.

Rasmussen mener Namsos og Namdalen har fått noe helt unikt når Tor Hallvard Nilsen har bygd opp et kor som allerede holder internasjonal standard.

– Jeg synes næringslivet i Namsos og Namdalen burde komme på banen og bidra til å løfte fram også denne delen av musikklivet i Namdalen. Namdal vokalensemble bør være interessant for bedrifter og sponsorer som ønsker å identifisere seg med internasjonal kvalitet på høyt nivå, mener Rasmussen.

– Hva skal dere synge under konserten?

– En sang skal være komponert før 1750, så skal vi ha med en sang i kategorien samtidsmusikk og en norsk folkesang, men stikk innom i kafeen på kulturhuset på søndag ettermiddag så får dere høre, smiler Nilsen.