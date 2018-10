Rørvikdagan med første artistslipp for neste års festival

Mini

RØRVIK: Fredag slapp Rørvikdagan den første artisten som blir å se og høre i Pollen neste sommer. Ina Wroldsen har i løpet av sin karriere rukket å bli en av Norges mest suksessrike artister, med millioner av lyttere verden over.

– Arbeidet med å booke artister til neste års arrangement startet så snart scenen var rigget ned i Pollen i august. Nå er vi i ferd med å få på plass de siste navnene, og vi gleder oss til å dele neste års program med publikum utover høsten og vinteren, sier festivalsjef Beathe Lothe.

Flere kvinnner

– I 2019 har vi en ambisjon om å presentere flere kvinnelige artister, og da passer det bra at norsk musikkliv opplever tidenes bølge av nye kvinnelige musikere av internasjonalt format. Ina Wroldsen er et navn som går igjen når vi spør publikum om hvem vi skal få til Rørvik, og vi er selvsagt svært fornøyde med å ha sikret oss en knallsterk kvinnelig artist til Rørvikdagan 2019, sier bookingansvarlig Ingvill Eriksen.

Ina Wroldsen startet sin musikalske karriere som utøvende artist, og det tok ikke lang tid før også andre fikk øynene opp for hennes låtskrivertalent. Som låtskriver er hun i dag blant landets mest ettertraktede.

Det musikalske samarbeidet med blant andre Calvin Harris, Shakira, Sean Paul, Demi Lovato, Britney Spears, The Pussycat Dolls, James Arthur og One Direction har resultert i flere millioner avspillinger, en rekke utmerkelser og nominasjoner til både Spellemannspris og BRIT Awards.

Med hiter som «How deep is your love» og «Strongest», har Ina Wroldsen gjort seg bemerket med en rekke sterke låter.

Billettene revet unna

Få dager etter at årets utgave av Rørvikdagan var historie, slapp arrangøren et parti med billetter til neste års festival. Billettene ble utsolgt på under to minutter.

– Jeg trodde at det var i overkant ambisiøst å legge ut billetter uten å ha signert en eneste artist, men det er tydelig at mange har planene klare for uke 30 i 2019, sier promoansvarlig Eystein Fiskum Hansvik.

Med artistslippet åpnes også det ordinære forhåndssalget av billetter til Rørvikdagan 2019. Til sammen 12 artister og band skal stå på hovedscenen i Pollen neste sommer.