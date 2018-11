Erkjente delvis straffskyld etter rekkehusbrann

Mini

I dag startet rettssaken mot en kvinne i 20-åra som står tiltalt for grovt uaktsomt skadeverk etter å ha forårsaket brannen som førte til at et rekkehus i Fossbrenna ble totalskadd.

Tente på kvisthaug

Ifølge tiltalen skal hun ha satt fyr på noe hageavfall i nærheten av rekkehuset, noe som førte til brann i veggen som spredte deg videre, slik at to leiligheter brant ned til grunnen, en leilighet ble totalskadd og to andre leiligheter fikk brannskader.

Tiltalte erkjente delvis straffskyld da aktor hadde lest opp tiltalen.

Tiltalte forklarte i retten at hun skulle tenne på noe rask og en kvisthaug for å få ryddet i hagen, men at brannen blusset opp veldig fort.

Forsøkte å slokke

Hun forsøkte å slokke med ei bøtte vann, men at det ikke var nok, og før de fikk hentet mer vann var brannen blitt forholdsvis stor.

Tiltalte valgte da å springe for å varsle mora og naboene. Da var brannen ifølge tiltalte allerede kommet ut av kontroll.

Tiltalen har en strafferamme på bot eller inntil ett års fengsel.

Rettsaken avsluttes tirsdag.

