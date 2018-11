Friidrettsleder: – Det er tungt å få et slikt signal

Det er et stort fortrinn å ha idrett her i sentrum.

KOLVEREID: – Jeg mener oppriktig talt dette er håpløst, sier friidrettsleder Brynjulf Flasnes.

I en årrekke har det vært misnøye rundt friidrettsbanen i Kolvereid, som for øyeblikket er av grus. Det har lenge vært ønsket en oppgradering med tartandekke.

Nå ser det ut til at det skal skje ting, men ikke av det positivet slaget for friidrettsgruppa i Kolvereid IL.

Friidrettsgruppa ønsket at på den nye sentrumsplanen skulle friidrettsbanen fortsatt være i sentrum, men fikk ikke medhold fra kommunen.

På den nye planen er det planlagt ny svømmehall og flerbrukshall.

Kommunen beskriver valget i planen sin med at utplassering av svømmehall og flerbrukshall mot gaterommet vil gi økt liv i gata og gir sentrum et større tyngdepunkt med aktiviteter og opplevelser.

Ikke plass i sentrum

Grunnen til at friidrettsbane ikke blir å finne i sentrum, begrunner kommunen med at det ikke er plass. Det betyr at friidrettsbanen flyttes ut av sentrum. Denne sentrumsplanen skal legges fram for formannskapet i Kolvereid, før det vil bli tatt en beslutning.

– Det er rart at friidretten kastes ut. Det er tungt å få et slikt signal. Ikke bare for oss i friidrettsgruppa, men også for skole, foreninger og andre brukere av friidrettsbanen, forteller leder i friidrettsgruppa i Kolvereid IL Brynjulf Flasnes.

Friidrett er populært

Friidretten i Kolvereid har også opplevd et oppsving i det siste.

– Mens vi ser andre steder at det er nedgang i deltakelse i idretten, så ser vi det helt motsatte her. Det har vært økende interesse, og gjennom denne sesongen har 82 barn og unge deltatt på fridrettskarusell i Kolvereid.

I tillegg til stor deltakelse lokalt, så begynner Kolvereid også å vise seg nasjonalt. Seks utøvere fra klubben har gode resultater å vise til på nasjonal skala.

– Det er generelt flere som er med på treningene enn tidligere, men det er på innetreningene vi merker mest pågang.

Idrett i sentrum

Istedenfor renovering av friidrettsbanen så er det tenkt en ny kunstgressbane, der det nåværende friidrettsanlegget ligger.

– Det er et stort fortrinn å ha idrett her i sentrum. Det er en hån mot oss hvis friidretten blir lagt død, slik tingenes tilstand er. De må skjønne konsekvensene.

Foreløpig er det ingen planer om en ny bane på Kolvereid. Dagens bane er i slik stand at det ikke har vært arrangert NA-karusell der siden 2012.

Nærmeste friidrettsbane for Kolvereid blir på Overhalla, drøye 90 minutter unna med bil.