– Det finnes uante muligheter rundt Festplassen

NAMSOS: – Utgangspunktet for at jeg ble engasjert i dette var fordi jeg så hvor flott Festplassen ble etter at den ble pusset opp. Samtidig kom muligheten i NA til å få ideene dine tegnet. Da måtte jeg bare ta kontakt, forteller Finn Pedersen.

Han jobber i dag som delesjef hos Namsos bilsenter på Spillum, og det skorter ikke på engasjementet for byen han bor i.

Bruk samfunnshuset

– Det er lite folk i Namsos sentrum i utgangspunktet. Det vi trenger er noe som trekker folk utenfra inn hit. Jeg tror ikke befolkningstallet i Namsos er stort nok til at sentrum skal yre av liv til alle døgnets tider. Jeg ser for meg at Festplassen kan bli et utgangspunkt for masse aktivitet, og større arrangement, sier Pedersen.

Han fortsetter med å pense praten inn mot samfunnshuset. Det har tidligere vært snakk om å rive hele bygget for å bygge noe nytt, men det er Pedersen sterkt uenig i.

– Det ligger uante muligheter inne i samfunnshuset. Hvis du tar for deg gata ut mot Festplassen. Der er det et flott overbygg på samfunnshuset, hvor det kunne vært flere småbutikker som solgte for eksempel asiatisk mat, frukt og grønnsaker og liknende. Få flyttet dit flere av de små butikkene vi allerede har i Namsos, forteller Pedersen.

Hvordan vil du at Namsos sentrum skal se ut? NA har kjørt i gang en ny artikkelserie der vi gir folk i Namsos fritt spillerom til å få tegnet sine ideer for hvordan sentrum skal se ut. Ingen begrensninger. Denne uka har Finn Pedersen fortalt om sine tanker rundt både Samfunnshuset og kirketrappa. Tidligere har damene hos Kines Corner kommet med sine synspunkter. De ønsker blant annet å stenge Havnegata for biler, slik at det blir ei ren gågate. De vil få inn benker og boder slik at det kan bli mer liv i gata, en liten intimscene og en «foodtruck». Ida Arntzen, daglig leder hos frisørsalongen Chill. Hun ønsker også å stenge Havnegata for biler. Hun vil ta gata i bruk hele året og for eksempel sette i stand et fast julemarked. En annen ide hun kom med var å gjøre bygget som tidligere huset Danske Bank, og som nå står tomt, om til en restaurant/kafe med uteservering. En gjeng småbarnsmødre ønsker seg promenade fra Vestre Havn langs sjøen helt til Nexans. De ser også for seg ei bystrand og lekeland inne i den nedlagte trommelfabrikken. Taxisjåførene i Namsos ser for seg at nytt knutepunkt for kollektivtransport nede ved havna, og glasstak over deler av Havnegata og Festplassen. Sjetteklasse ved Namsos barneskole ytret sine meninger om hvordan de synes Namsos sentrum framstår i dag. Dommen er klar. Få inn mer farge og flere aktiviteter for barn og unge.

Kirketrappa

– Innenfor samfunnshusets vegger er det også mye bra. Den gamle kinosalen kunne blitt brukt til for eksempel standup og slike ting. Så ser jeg for meg samfunnshuset som et stort mathus. Et sted hvor du kan gå for å få deg flott frokost, en god lunsj, en finere middag og et sted hvor du kan møte venner og ta deg noe godt å drikke om kvelden, legger han til.

Det Pedersen ser for seg er en restaurant i toppklasse, med en kokk av høy kvalitet.

– Jeg mener vi burde få brukt samfunnshuset mer. I første etasje ligger lokalene klare til noe slikt. Det ligger enorme muligheter her, sier han.

Det er ikke bare samfunnshuset Pedersen ser potensialet i. Kirketrappa bør også rustes opp.

– Jeg ble så imponert over jobben som ble gjort med Festplassen, og jeg synes kirketrappa bør rustes opp i samme stil. Her ser jeg for meg at den kan bygges om i litt samme stil som Operaen i Oslo. At trappa nesten blir en del av Festplassen. Et sted hvor folk kan sitte samtidig som det er ei trapp, sier han.

Flott by

Selv om Pedersen kommer med konkrete forslag til hvordan byen kan bli bedre, er han klar på at han er svært fornøyd med heimbyen.

– Namsos er en fantastisk by, spesielt om sommeren. Disse forslagene tror jeg vil være med å gjøre byen enda bedre. Jeg tror at vi må skape en arena for å få hit større arrangement om vi skal klare å skape mer liv i sentrum, sier han.

Oktoberfest på Festplassen med ølhaller, langbord og lederhosen.

– Da kan hele byen bli pyntet i ekte oktoberfest-stil, sier han og drar på smilebåndet.

