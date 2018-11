Sier nei til skuterløype i Overhalla

Mini

OVERHALLA: Da komite næring, landbruk og miljø i Midtre Namdal samkommune behandlet saken mandag, fulgte de administrasjonssjef Tor Brennes klare anbefaling: «Prosessen med etablering av snøskuterløyper for rekreasjonskjøring fra Lysberg til Elgsjøen i Overhalla avsluttes uten at det blir etablert løype», heter det i innstillinga fra administrasjonssjefen som komiteen vedtok enstemmig.

Bakgrunnen for dette er at snøskuterløyper vil være til vesentlig skade for reindriftas vinterbeite.

Skogs- og fjellterreng

Det er Overhalla snøskuterklubb som har fremmet forslag om å opprette snøskuterløype for rekreasjonskjøring.

Opprinnelig forslag fra snøskuterklubben var at løypa skulle gå fra Lysberg, via Øyengvatna, til Lønntoppen i Overhalla. Men på grunn av at flere grunneiere ikke støttet opprettelsen av ei slik løype, ble traseen endret. Det gjeldende forslaget til løype var cirka ti kilometer og traseen var tenkt utelukkende i skogs- og fjellterreng.

Midtre Namdal samkommune vedtok 28. april i fjor at «samkommunen skal være en aktiv samarbeidspartner om nye innspill om skuterløyper blir tatt opp av interessegrupper».

På bakgrunn av det har MNS Miljø og Landbruk hatt møte med berørte grunneiere, Overhalla fjellstyre, reindriftsforvaltninga, representanter fra reinbeitedistriktet og snøskuterklubben i Overhalla, for å finne ut om det i hele tatt var mulighet til å opprette ei slik løype.

I sin vurdering peker administrasjonssjefen på at utfordringa med snøskuterløyper for rekreasjonskjøring er at de kan komme i konflikt med andre brukere av arealet, spesielt reindriftsnæringa, men også tradisjonelt friluftsliv.

Potensiell forstyrrelse

I en uttalelse fra reinbeitedistriktet pekes det på at all aktivitet er en potensiell forstyrrelse for beitende rein.

Vestre Namdal reinbeitedistrikt har satt seg sterkt imot forslaget. I et brev til samkommunen uttaler de at «området som denne løypa omfatter er viktige beite- og trekkområder for rein». Videre skriver de at «hvis en slik løype blir godkjent vil det få store konsekvenser for reindriftsnæringa».

De viser til at reinbeitedistriktet er langt og smalt.

«Derfor er alle årsbeitetider av avgjørende betydning for sammenhengende drift. Og enhver forstyrrelse av ulike arter vil få følger for reinen da den ikke vil få beite i ro».

Svært vanskelig

«Folk på skitur er også forstyrrende, men skiturene er som regel ikke langt fra bebyggelsen. En snøskuterløype vil forskyve turutgangspunktet lenger til fjells, og på den måten legge til rette for at flere folk drar lenger inn i fjellet. Selv om det kan innvendes at en slik løype kan stenges hvis reinen oppholder seg i området, så vil dette være konfliktskapende i forholdet mellom reindriftsnæring og brukere av en snøskuterløype», påpeker administrasjonssjefen.

Han viser til at det er svært vanskelig å finne egnet areal til etablering av snøskuterløype i Midtre Namdal. Omtrent hele det snødekte utmarksarealet er definert som beiteområde for rein.

Midtre Namdal samkommunestyre behandler saken 16. november.