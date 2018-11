Utsetter store investeringer

Mini

OVERHALLA: Nedgang i realinntektene og økte kostnader er medvirkende årsaker til at rådmannen i Overhalla foreslår å skyve de anslåtte investeringene på 50 millioner kroner på Hunn skole fram til 2020. Målet er å vedta en investeringsramme før sommeren 2019.

Det er likevel satt av 3,7 millioner kroner til strakstiltak i 2019.

Reduserer og skyver

Investeringsramma for utbygging av Ranemsletta barnehage reduseres med seks millioner kroner. Barlia skal fortsatt avvikles.

Renovering av Gimle er foreslått skjøvet fram til 2022, hvor det er foreløpig antydet en renoveringspott på 20 millioner kroner.

Til tross for disse grepene skal Overhalla investere nesten 94 millioner kroner i 2019. Utbygging av helsetomta med nye omsorgsboliger utgjør knapt 54 millioner av de samlede investeringene neste år, og tilsvarende beløp i 2020. Til sammen 109 millioner kroner over to år.

Overhalla kommune har de siste årene lagt grunnlaget for en solid økonomi. Budsjettet for 2019 viser fortsatt høyere inntekter enn utgifter, men allerede fra 2020 vil dette bildet endre seg ifølge rådmannen.

Det er et misforhold mellom kommunens satsing på boligutbygging og viljen til å satse på skole, mener FAU på Hunn skole som mener det er på høy tid å bygge nytt.

Lavere inntekter

– I løpet av siste to årene har reduksjonene i statlige overføringer blitt mer tydelig, skriver rådmann Trond Stenvik.

Utover i økonomiplanperioden (2020–2022) forventes et økende underskudd, som følge av reduserte inntekter og økte kapitalkostnader.

– Endrede kriterier i inntektssystemet fra staten og trekk for medfinansiering av privatskoler er de viktigste endringene på inntektssida, skriver rådmannen. Han anslår at bortfallet av inntekter vil utgjøre omkring ti millioner kroner i perioden 2019–2022.

Derfor har rådmannen allerede nå foreslått innstramminger i driftsnivået. I tillegg vil det bli behov for å bruke av fond i økonomiplanperioden. Med utgangspunkt i rådmannens forslag vil det samlede disposisjonsfondet blir redusert fra 59 til 33 millioner kroner.

– Dette er ikke bærekraftig over tid. Arbeidet med effektiviseringer/innstramninger må derfor fortsette og forsterkes, påpeker rådmannen.

Lommeboka

For langt på veg de fleste kommunale tjenester foreslås det en prisøkning på tre prosent. Det gjelder blant annet kulturskole, SFO og helsetjenester.

Barnehagesatsene følger forslaget i statsbudsjettet med en maksimalsats på 2.990 kroner per måned, som øker til 3.040 kroner per måned fra 1. august neste år.

Eiendomsskatten på boliger beholdes uforandret på fire promille av takstgrunnlaget i 2019, men rådmannen antyder allerede i budsjettframlegget for 2019 at den må økes til fem promille fra 2020.

– Dette knyttes ikke minst til regjeringas forslag til innstramninger i eiendomsskattesystemet, noe som både reduserer maksimale skattesatser og reduserer takstgrunnlaget fra 2020, skriver Stenvik.

Men noe blir billigere. Feie-gebyret går ned. Vann og avløpsgebyrene er foreslått satt ned med 20 prosent.

– For hver enkelt husstand kan økt eiendomsskatt og redusert avgiftsnivå settes i sammenheng, mener rådmannen.

Rådmannen forslår kun mindre justeringer av renovasjonsgebyret, de små restavfallsdunkene blir litt billigere, de største 104 kroner dyrere per år.

Formannskapet behandler budsjettet 3. desember.