Mini

FLATANGER: – Et lykketreff, rett og slett. Helt rått, fastslår flatangringen om det nærgående møtet med kolossene i fjorden utafor Lauvsnes torsdag ettermiddag.

– Hoppet inn i bilen

Mens Amund oppholdt seg i boligen på Lauvsneshaugen, gjorde pappa ham oppmerksom på ei havørn som fløy nært nabohuset.

Samtidig fanget blikket hans noe helt annet utpå fjorden.

– Jeg så at det var noe uvanlig som stakk opp mot Stamnes. Jeg skjønte raskt at det ikke kunne være nise, ettersom det var to-tre finner som stakk opp. Jeg kauka til pappa at det var spekkhuggere, og at vi måtte hoppe inn i bilen for å komme nærmere spekkhuggerne, forteller Amund Hagerup Johnsrud, som skjønte at de måtte handle raskt for å komme nærmere kjempene i fjorden.

Samme skjedde i 2006

– I 2006, på akkurat samme tid på året, skjedde det samme. De svømte under Stamnes-brua. Men da rakk vi ikke å komme nær dem. Da så vi dem på avstand. Men denne gangen var vi heldig. Endelig, fortsetter han.

Sammen med pappa og lillesøster Hedda kjørte de den en kilometer lange turen til Stamnes-brua, da de majestetiske spekkhuggerne kom sigende under.

– Vi var de eneste som rakk og komme oss på brua, slik at vi fikk sett dem ordentlig mens de svømte under Stamnes-brua. Da de var rett under brua, tenkte jeg at jeg bare måtte filme dem. Det var fire spekkhuggere, deriblant en liten unge, forklarer han.

I filmen viser han med tydelighet hvor stor opplevelse det var.

Fascinert av spekkhuggere

– Det ble en del kraftuttrykk da de var så nære, men det var min måte å beskrive opplevelsen på. Jeg måtte flire etterpå, flirer Amund.

– De var inne i bukta og herjet med silda. Vi kjørte mot Kjeminor for å se om vi så mer av dem. Men vi skjønte at vi måtte kjøre mot brua igjen. De var så lure, så vi kom litt for sent. De hadde passert brua, sier han, som har vært fascinert av spekkhuggere siden han var liten gutt.

– Jeg har spesielt vært opptatt av spekkhuggere. Jeg så dyreprogrammer om dem da jeg var liten, og så hva de var i stand til. De herjet blant annet med sel. Helt rått. Og så er jeg jo oppvokst med filmen Free Willy.