Steinkjer-gutt vil drive hotellet i Madame Backlunds ånd

Det har gått et drøyt år siden Jostein Austli ble ansatt som leder for det historiske hotellet i Levanger. Han har for lengst oppdaget at folk i og rundt byen bryr seg om Thon Hotel Backlund.

– Det hender faktisk ofte at levangsbygg kommer innom for å fortelle om sitt forhold til Backlund. Det er tydelig at både hotellet og restauranten har gjort inntrykk i årtier. Jeg merker at mange har stor omtanke for hotellet og er levende interessert i hva vi gjør med stedet. En slik omtanke er veldig inspirerende, sier Austli til Trønder-Avisa.