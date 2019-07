03:44

NN i revy 2019 - vinner av

Beste musikalske innslag - Sanderevyen «I all ydmykhet»

Sanderevyen og Ingrid Bjørge Auestad vant prisen for Beste musikalske innslag med «I all ydmykhet». JURYENS BEGRUNNELSE: Denne revygruppa stiller med en sang og en melodi som er original og teksten passer ypperlig til de kjappe tonene og leveres med største presisjon. Fremragende fremføring hvor det synges flott, med tilstedeværelse og innlevelse. Vi tas med på en hverdagsfortelling som kan oppleves som noe vanskelig for flere, og vi tenderer inn i det ulovlige. Ideen oppleves som morsom, og galskapens emosjonelle berg- og dalbane har en flott dramaturgisk oppbygning. Om noen skulle klage på at vi kårer nummeret til denne prisen, sier vi som aktøren selv; «det va’kke meg!». Prisen for beste musikalske innslag går til Sanderevyen med nummeret «I all ydmykhet». VIDEO: NORSK REVYFESTIVAL