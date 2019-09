Valg

Det krever visjoner, vilje til samarbeid og sammenheng i politikken. Vi er klare.

Verdifulle naturressurser. Historie og tradisjon for produksjon og verdiskaping - og folk som vil og kan få ting til å skje. Vi som bor i Namdalen er velsignet fordi vi har det vi trenger for å lykkes som region. Samtidig er det mange kamper som må kjempes fremover. To ord oppsummerer mye av det vi som ordførerkandidater vil kjempe for: Trygghet og utvikling.

Utvikling handler om gode veier, bredbånd og mobilnett i hele regionen. Det betyr næringsvennlige kommuner som heier på de som skaper arbeidsplasser, som kobler aktører og hjelper bedriftene til å vokse sammen. Det betyr muligheter for utdanning, og høykompetanse arbeidsplasser på ulike steder i Namdalen.

Trygghet handler om nok politi nært folk, et godt sykehustilbud og en ambulanse som er nær nok til at den kommer når du trenger den. Vi blør ikke saktere i Namdalen enn i sentrale strøk, og et liv her er like mye verdt som lenger sør i fylket.

Dette kjemper vi for. Og det trengs: Sentraliseringskverna maler og maler og svekker det offentlige tilbudet, steg for steg. Nå som vi er slått sammen med Sør-Trøndelag blir utfordringen enda større fordi makt flyttes til Trondheim. Derfor er det viktigere enn noen gang at politikken henger sammen lokalt og sentralt, og at vi har sterke talspersoner for regionen vår – talspersoner som snakker sammen på tvers av kommunegrensene og som evner å dra lasset sammen til det beste for hele Namdalen og Trøndelag. Den rollen vil vi gjerne fylle.

Vi kjemper mot tunge trender. Diskusjonen om Nord universitet er et godt eksempel. Kampen om studieplassene i Namsos og på Nesna handler ikke bare om arbeidsplassene på hvert enkelt campus, eller hvor langt studenter må reise. Det handler om at regionen vår får tilgang på høyt utdannet kompetanse som har en lokal forankring. Det er viktig for det offentlige: Både sykehuset i Namsos, barnehagen på Skage og rehabiliteringssentret på Høylandet er alle avhengige av jevnlig påfyll av fagfolk som er utdannet ved Nord universitet. Og det er viktig for verdiskapingen: Når kommuner, universitet, sykehus og næringsliv samarbeider så kan vi skape vekst og utvikling. Men i stedet for å bygge bro mellom miljøene må vi i dag bruke energien på å stoppe nedlegging av tilbud - fordi sentrale politikere bruker excel-ark for å regne ut at det blir for dyrt at vi har tilbud i Namdalen.

Nå er det på tide at vi får på plass forpliktende statlig satsing i distriktskommunene. Senterpartiet foreslår at det opprettes bygdevekstavtaler, der staten er med og betaler for utviklingstiltak innenfor næring og infrastruktur. Vi vil løfte de kommunene og regionene som sliter mest. Satsingen kan finansieres ved å omfordele 12 ubrukte milliarder fra bymiljøavtalene over en 10-årsperiode.

Hvorfor er dette relevant i et lokalvalg? Jo; en av årsakene til at vi selv har valgt Senterpartiet, er at politikken i partiet vårt henger sammen lokalt, i fylket og sentralt. Det gir mer kraft i politikken når Senterpartiet på Stortinget kjemper sammen med oss for å utvikle distriktene, for et politi som faktisk er tilstede, for å bevare helsetilbudet og studieplassene.