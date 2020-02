Namdalsavisa sender norgescupen for junior

Valg

NAMSOS: For i samarbeid med Norges Skiforbund vil NA sende alle konkurransene direkte.

Norgescup for junior er ei massemønstring av de sjeldne. Bare i klassen eldre junior gutter er for eksempel 242 deltakere til start. Deriblant Grongs Hallvard Granli, som i et intervju med NA tirsdag satte ord på hvor høyt nivå det er i norsk juniorlangrenn.

12 namdalske utøvere er med i Holmenkollen, der det skal konkurreres etter følgende program:

Fredag: 5/10 km klassisk distanserenn

Lørdag: Sprint fri teknikk

Søndag: 10/15/22,5 km i fri teknikk.

Disse namdalingene deltar i norgescupkonkurransene i Holmenkollen:

Gutter 17 år: Johan Kvalvik, Spillum

Gutter 18 år: Trym Malmo, Grong, Kristoffer Stuenes, Lierne, Ola Jo. Aune, Harran, Jonathan Devik, Spillum

Gutter 19/20 år: Mats Tranås, Jøa, Ola Estil Brissach, Lierne, Vemund Trebostad Viken, Spillum, Martin Reppen, Spillum, Einar Østnor, Lierne, Hallvard Granli, Grong.

Jenter 19/20 år: Nora Lerfald, Lierne.





Det er Norges Skiforbunds Asgeir Moberg som er kommentator for sendingene, mens Skiforbundets Pål Rise er reporter.

Norges Skiforbund langrenn produserer årets norgescup i samarbeid med arrangørklubbene Kjelsås, Njård og Rustad.